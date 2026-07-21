Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Para el martes, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional y en interacción con canales de baja presión en el interior de México, así como circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica , generarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste y noroeste), Michoacán (sur) y Guerrero (suroeste y costa); puntuales fuertes en Jalisco (sur), Colima, Estado de México (suroeste) y Chiapas (sur); y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas del noroeste, occidente y centro del país. Asimismo, se prevén lluvias aisladas en zonas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tabasco.

Para el miércoles, el monzón mexicano en el noroeste del país, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, aunados a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y divergencia en altura , mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del noroeste, occidente y centro de México.

Continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, y muy caluroso en zonas del norte de México, siendo extremadamente caluroso en el noreste de Baja California.

El viernes, dicha onda tropical será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano.

El jueves, una nueva onda tropical 20 se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, durante el miércoles y jueves, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

Se prevé un incremento de las temperaturas sobre la mayor parte del territorio mexicano, persistiendo el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora. Asimismo, a partir del miércoles inicia una onda de calor en zonas de Baja California (noreste y centro), Baja California Sur (centro y sur), Sonora y Sinaloa (norte).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 18 y máxima de 30 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 32 y una mínima de 19 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 29 y mínima de 19.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (este y sureste) y Chihuahua (centro, oeste y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte) y Durango (noroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste), Nayarit (norte y este), Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Guanajuato (centro y sur), Michoacán (norte, centro y este), Guerrero (oeste y costa), Estado de México (norte, oeste y centro) y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Guanajuato (noreste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, golfo de California y Oaxaca (istmo de Tehuantepec); de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa y Nayarit.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.

Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.

Tipos de tormentas

Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.

Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.

Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.

Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.

Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.¿Cómo se forma una tormenta?

Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:

Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.

Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.

Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.

Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.

¿Qué riesgos representan?

Las tormentas pueden provocar:

Inundaciones repentinas.

Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.

Descargas eléctricas peligrosas.

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Daños en viviendas, carreteras y cultivos.