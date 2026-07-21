‘México fue la mejor sede de las tres’: Sheinbaum destaca el Mundial y exige disculpa a Ricardo Salinas Pliego

“Si nos permiten la próxima semana vamos a hacer una evaluación. De hecho, hoy tomamos la decisión del Gabinete de Seguridad que el próximo martes vamos a hacer un reconocimiento a todos aquellos que participaron en el operativo Kukulcán, que fue realmente un éxito. Entonces el martes, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, vamos a hacer este reconocimiento”, expresó.

Durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el próximo martes se realizará un reconocimiento a las instituciones que participaron en el operativo de seguridad denominado Kukulcán, al considerar que su implementación fue exitosa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que México fue “la mejor sede” de la Copa Mundial de la FIFA y anunció que la próxima semana el Gobierno federal presentará una evaluación sobre los resultados del torneo, que incluirá indicadores de turismo, derrama económica y el balance de los operativos implementados durante la competencia.

Sheinbaum indicó que una vez que se cuente con la información consolidada sobre la actividad turística y la derrama económica generada por el torneo, el Gobierno federal presentará un balance general del evento.

“Ya que estén todos los datos de turismo, de derrama económica, pues vamos a poder hacer un balance general del Mundial. Lo que todos sabemos, lo vimos, pues es que México fue la mejor sede de las tres. Y eso es gracias a la gente. Por supuesto, la organización, el trabajo en el tema de seguridad, pero lo más importante fue la alegría del pueblo de México”, afirmó.

La presidenta añadió que esa actitud fue percibida tanto por los asistentes al torneo como por quienes siguieron el evento desde otros países.

“Se transmitió a todas y a todos en nuestro país, pero al mundo entero”, señaló.

RESPONDE A VERSIONES SOBRE UN POSIBLE ARRESTO EN ESTADOS UNIDOS

Durante la conferencia, un reportero preguntó a la presidenta si sintió preocupación por viajar a Estados Unidos, luego de que, según mencionó, diversos comentaristas y opositores difundieron versiones en las que aseguraban que sería detenida al ingresar a territorio estadounidense.

En respuesta, Sheinbaum calificó esas versiones como lamentables y destacó el recibimiento que, dijo, tuvo por parte de integrantes de la comunidad mexicana en Nueva York.

Relató que, pese al retraso de su vuelo, decenas de personas permanecieron varias horas esperándola para saludarla.

“Fue un momento muy emotivo. El Servicio Secreto estaba muy alterado de cómo una presidenta iba a estar tan cerca de la gente, pero yo no podía dejar de abrazar y saludar a todos”, comentó.

CRITICA PUBLICACIÓN COMPARTIDA POR RICARDO SALINAS PLIEGO

Durante su respuesta, Sheinbaum hizo referencia a una publicación difundida en redes sociales por un usuario identificado como José Díaz, quien escribió el mensaje “ICE, haz lo tuyo”, en alusión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La mandataria señaló que el empresario Ricardo Salinas Pliego compartió posteriormente esa publicación en sus redes sociales junto con un comentario.

“Es una cosa inaudita de un mexicano que habla en contra de los mexicanos en Estados Unidos”, afirmó.

Añadió que considera preocupante que un empresario mexicano difundiera ese contenido.

“Más allá de la crítica hacia nosotros, para que lo vea el pueblo de México, ¿quiénes son los que no quieren a las y los mexicanos?”, expresó.