‘México fue la mejor sede de las tres’: Sheinbaum destaca el Mundial y exige disculpa a Ricardo Salinas Pliego

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    ‘México fue la mejor sede de las tres’: Sheinbaum destaca el Mundial y exige disculpa a Ricardo Salinas Pliego
    Claudia Sheinbaum afirmó que México fue la mejor sede del Mundial y anunció un balance con datos de turismo, derrama económica y seguridad. Cuartoscuro

Sheinbaum afirma que México fue la mejor sede del Mundial y critica publicación compartida por Salinas Pliego

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que México fue “la mejor sede” de la Copa Mundial de la FIFA y anunció que la próxima semana el Gobierno federal presentará una evaluación sobre los resultados del torneo, que incluirá indicadores de turismo, derrama económica y el balance de los operativos implementados durante la competencia.

Durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el próximo martes se realizará un reconocimiento a las instituciones que participaron en el operativo de seguridad denominado Kukulcán, al considerar que su implementación fue exitosa.

“Si nos permiten la próxima semana vamos a hacer una evaluación. De hecho, hoy tomamos la decisión del Gabinete de Seguridad que el próximo martes vamos a hacer un reconocimiento a todos aquellos que participaron en el operativo Kukulcán, que fue realmente un éxito. Entonces el martes, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, vamos a hacer este reconocimiento”, expresó.

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Sheinbaum indicó que una vez que se cuente con la información consolidada sobre la actividad turística y la derrama económica generada por el torneo, el Gobierno federal presentará un balance general del evento.

“Ya que estén todos los datos de turismo, de derrama económica, pues vamos a poder hacer un balance general del Mundial. Lo que todos sabemos, lo vimos, pues es que México fue la mejor sede de las tres. Y eso es gracias a la gente. Por supuesto, la organización, el trabajo en el tema de seguridad, pero lo más importante fue la alegría del pueblo de México”, afirmó.

La presidenta añadió que esa actitud fue percibida tanto por los asistentes al torneo como por quienes siguieron el evento desde otros países.

“Se transmitió a todas y a todos en nuestro país, pero al mundo entero”, señaló.

RESPONDE A VERSIONES SOBRE UN POSIBLE ARRESTO EN ESTADOS UNIDOS

Durante la conferencia, un reportero preguntó a la presidenta si sintió preocupación por viajar a Estados Unidos, luego de que, según mencionó, diversos comentaristas y opositores difundieron versiones en las que aseguraban que sería detenida al ingresar a territorio estadounidense.

En respuesta, Sheinbaum calificó esas versiones como lamentables y destacó el recibimiento que, dijo, tuvo por parte de integrantes de la comunidad mexicana en Nueva York.

Relató que, pese al retraso de su vuelo, decenas de personas permanecieron varias horas esperándola para saludarla.

“Fue un momento muy emotivo. El Servicio Secreto estaba muy alterado de cómo una presidenta iba a estar tan cerca de la gente, pero yo no podía dejar de abrazar y saludar a todos”, comentó.

CRITICA PUBLICACIÓN COMPARTIDA POR RICARDO SALINAS PLIEGO

Durante su respuesta, Sheinbaum hizo referencia a una publicación difundida en redes sociales por un usuario identificado como José Díaz, quien escribió el mensaje “ICE, haz lo tuyo”, en alusión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La mandataria señaló que el empresario Ricardo Salinas Pliego compartió posteriormente esa publicación en sus redes sociales junto con un comentario.

“Es una cosa inaudita de un mexicano que habla en contra de los mexicanos en Estados Unidos”, afirmó.

Añadió que considera preocupante que un empresario mexicano difundiera ese contenido.

“Más allá de la crítica hacia nosotros, para que lo vea el pueblo de México, ¿quiénes son los que no quieren a las y los mexicanos?”, expresó.

SHEINBAUM CONSIDERA QUE LAS PUBLICACIONES REPRESENTAN UNA OFENSA PARA LOS MIGRANTES

Luego de que el reportero comentó que la publicación parecía celebrar acciones del ICE contra personas migrantes, Sheinbaum respondió que cada persona puede formar su propia conclusión, aunque reiteró que, desde su perspectiva, el contenido representa una ofensa hacia la comunidad mexicana.

“No, bueno, que cada quien tome sus conclusiones, pero a mí me parece gravísimo. Y es una ofensa a México, a todas y todos los mexicanos. Una absoluta ofensa”, declaró.

Precisó que no considera que los mensajes estuvieran dirigidos hacia ella de manera personal, sino hacia los connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos.

“A mí ya estoy más allá de las publicaciones estas. Pero a nuestros compatriotas honestos, gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York; son más que correspondidos”, dijo.

La presidenta también expresó un reconocimiento a las personas migrantes mexicanas.

“Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México”, afirmó.

SHEINBAUM PIDE UNA DISCULPA POR LAS PUBLICACIONES DE RICARDO SALINAS PLIEGO

Sheinbaum sostuvo que las expresiones difundidas en redes sociales de Ricardo Salinas no deben interpretarse únicamente como un asunto relacionado con la Presidencia de la República, sino con el reconocimiento hacia las comunidades mexicanas en el extranjero.

“Esto no es un asunto de la presidenta, es un asunto de nuestros compatriotas y del reconocimiento de los migrantes mexicanos que trabajan todos los días por ayudar a sus familias y por ayudar a las familias en México y trabajar para otra nación”, señaló.

Finalmente, consideró que quienes compartieron ese contenido deberían ofrecer una disculpa.

“De verdad, mínimo deberían de disculparse, mínimo. Porque esto no es un asunto de la presidenta, es un asunto de nuestros compatriotas”, concluyó.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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