Reclama Grecia Quiroz protección a Rocha Moya y no a Manzo: ‘Ojalá te hubieran protegido de la misma manera’

La Alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, cuestionó que sí haya mecanismos de protección para el gobernador con licencia Rubén Rocha y no lo haya habido para su esposo Carlos Manzo. Afirmó que en México, los mecanismos de protección existen, pero la pregunta es cómo, cuándo y para quién se activan.

El morenista Rubén Rocha, acusado de nexos con el narcotráfico, goza de protección luego de que se separó del cargo. Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, tras pedir protección y señalar vínculos de políticos con el crimen organizado.

“Ojalá te hubieran protegido de la misma manera”, posteó en redes sociales Quiroz, quien sucedió a su esposo en el cargo. “Hoy estarías aquí junto a tu familia, despertando al lado de nuestros hijos, pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político, te ignoraron y te dejaron solo”, agregó Quiroz sobre Manzo, quien era líder del Movimiento del Sombrero. Quiroz expresó que está convencida que sus ojos verán caer uno por uno a los responsables del crimen: “Porque sé que Dios no se quedará nada, lo declaro”.

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