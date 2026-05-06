Reclama Grecia Quiroz protección a Rocha Moya y no a Manzo: ‘Ojalá te hubieran protegido de la misma manera’

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    Reclama Grecia Quiroz protección a Rocha Moya y no a Manzo: ‘Ojalá te hubieran protegido de la misma manera’
    Quiroz insistió en que caerán todos los que participaron en el asesinato de su esposo Carlos Manzo. CUARTOSCURO

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, señaló que en México existen protocolos de protección, pero se desconoce cómo se aplican

La Alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, cuestionó que sí haya mecanismos de protección para el gobernador con licencia Rubén Rocha y no lo haya habido para su esposo Carlos Manzo.

Afirmó que en México, los mecanismos de protección existen, pero la pregunta es cómo, cuándo y para quién se activan.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/chocan-morena-y-oposicion-en-el-senado-por-ruben-rocha-y-maru-campos-MG20512925

El morenista Rubén Rocha, acusado de nexos con el narcotráfico, goza de protección luego de que se separó del cargo.

Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, tras pedir protección y señalar vínculos de políticos con el crimen organizado.

“Ojalá te hubieran protegido de la misma manera”, posteó en redes sociales Quiroz, quien sucedió a su esposo en el cargo.

“Hoy estarías aquí junto a tu familia, despertando al lado de nuestros hijos, pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político, te ignoraron y te dejaron solo”, agregó Quiroz sobre Manzo, quien era líder del Movimiento del Sombrero.

Quiroz expresó que está convencida que sus ojos verán caer uno por uno a los responsables del crimen: “Porque sé que Dios no se quedará nada, lo declaro”.

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