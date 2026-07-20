La derrota de Argentina en la Final del Mundial ya tiene un culpable: las calcetas de Giuliano Simeone

La derrota de Argentina por 1-0 frente a España en la Final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. A casi un día del encuentro disputado en Nueva York, continúan apareciendo imágenes inéditas que revelan nuevos detalles de la jugada que definió el campeonato a favor de La Furia Roja. El único gol del partido llegó en el tiempo extra, cuando Ferran Torres apareció dentro del área para rematar un centro de Nico Williams y darle a España su primer título mundial. Sin embargo, las repeticiones difundidas en redes sociales han puesto bajo la lupa la actuación de Giuliano Simeone durante esa acción. En los videos se aprecia que el delantero argentino era el encargado de seguir la marca de Ferrán Torres. No obstante, instantes antes de que Nico Williams enviara el centro, Simeone se detiene unos segundos para acomodarse la calceta, perdiendo de vista al atacante español.

Ese breve descuido permitió que Ferran Torres encontrara el espacio suficiente para llegar sin oposición y conectar el remate que terminó convirtiéndose en el gol del campeonato. Aunque se trata de un detalle aparentemente menor, la secuencia ha generado un intenso debate entre aficionados y analistas, quienes consideran que la desconcentración resultó determinante en una jugada que definió el destino del Mundial. Las imágenes también muestran otro aspecto que ha llamado la atención. Desde un ángulo diferente puede observarse cómo Nahuel Molina empuja a Nico Williams dentro del área cuando intentaba impedir su avance. Paradójicamente, la acción no perjudicó al extremo español. Por el contrario, el contacto le permitió mantener el equilibrio, alcanzar el balón y enviar el recentro que Ferrán Torres transformó en el único gol del encuentro. La jugada ha sido ampliamente comentada en redes sociales, donde varios aficionados argentinos cuestionaron la decisión de Molina, al considerar que perdió la referencia del balón en un momento decisivo. La Final también estuvo marcada por la polémica. Además del gol que definió el campeonato, el encuentro registró goles anulados, tarjetas rojas, entradas polémicas y una pelea tras el silbatazo final, originada por un golpe de Nahuel Molina sobre Rodri, en un cierre cargado de tensión.

Mientras continúan analizándose todos los detalles de la Final, las nuevas imágenes alimentan el debate sobre cómo pequeños errores de concentración y decisiones puntuales terminaron inclinando la balanza en favor de España, que conquistó el título mundial gracias al solitario tanto de Ferran Torres.