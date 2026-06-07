Hacktivistas van contra la violencia digital

El Colectivo DLR, fundado por Andy Torres e integrado por nueve mujeres sobrevivientes de violencia digital, se dedica a bajar contenido sexual explícito que se comparte a través de redes sociales.

Diariamente reciben cerca de 80 denuncias y han creado listas con más de 540 agresores sexuales en México. Las hacktivistas reciben denuncias, revisan contenido, dedican horas de investigación, rastrean direcciones de IP —etiqueta numérica única— recolectan datos sobre agresores con los que generan las denuncias públicas y crean contenido de prevención en redes sociales.

Cuando una víctima pide ayuda a DLR se le sugiere que interponga una denuncia, porque al bajar la información no hay evidencia para seguir con un proceso legal; sin embargo, ‘llegan desesperadas, porque ya pasaron por varias fiscalías, el contenido circula en redes sociales y los procesos tardan meses’, explicó Elizabeth Elizondo, subdirectora del colectivo.

La abogada penalista Vianney Martín del Campo señaló que de cinco casos que ha acompañado, solo en uno ha logrado la vinculación a proceso del responsable, porque fue vía WhatsApp y había un número telefónico de por medio.

En los informes periciales de estos casos, las víctimas fueron diagnosticadas con estrés postraumático, ansiedad y depresión. Ana, una sobreviviente, contó a EL UNIVERSAL que cuando filtraron contenido de ella, sintió ‘mucha desesperación, defraudaron mi confianza. Entré en una crisis de ansiedad, la incertidumbre de pensar en que mi familia se iba a enterar’.

AMENAZAS

Ante el riesgo que el colectivo corre por el hacktivismo, las integrantes del colectivo no son visibles y su representante es Andy. ‘Sabemos que cada que agregamos a alguien a la lista de agresores nos llegan cientos de amenazas falsas. Me han llamado para decirme: ‘sé dónde vives, dónde está la oficina’. Me he preocupado y sigo tomando medidas. Pero nunca hemos quitado a nadie de la lista’.

De acuerdo con cifras de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, en lo que va del gobierno actual, del primero de octubre de 2024 al 29 de mayo de 2026, se han registrado 44 mil 894 reportes ciudadanos por los delitos de violación contra la intimidad sexual, amenazas, difamación, extorsión y usurpación de identidad.

Además, el titular Juan Carlos Báez Martínez, teniente coronel ingeniero de comunicaciones y electrónica de Estado Mayor, indicó que derivado de los ciberpatrullajes se han realizado 15 informes sobre violación a la intimidad sexual; han identificado 912 direcciones web y han coadyuvado en 52 ciberinvestigaciones, a solicitud del MP, por lo que pidieron denunciar en el 088.

La Secretaría de las Mujeres adelantó a EL UNIVERSAL que hay un proceso para sacar la Cartilla de Derechos Digitales para promover un espacio libre de violencia. La intención es presentarla el 25 de noviembre en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres o hasta el 8 de marzo de 2027.

Mientras tanto, la Secretaría de las Mujeres aseguró que el Gobierno de México firmó en marzo un convenio de colaboración con Google, Meta y con TikTok para hacer un entorno más seguro.

Las autoridades coincidieron en que existe una normalización de las conductas hostiles en el espacio digital.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al 2024 en México, 10.6 millones de mujeres sufrieron ciberacoso. De estas, 29%, o sea, casi 3 millones, recibió insinuaciones o propuestas sexuales; 27.5% recibió contenido sexual y 20% fue víctima de suplantación de identidad.