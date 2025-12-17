Hallan la ‘caja negra’ del Jet Privado que se desplomó cerca del aeropuerto de Toluca

El 17 de diciembre, tras el desplome del taxi aéreo tipo Cessna 650 Citation II, se informó sobre el aseguramiento de la caja negra. El incidente ocurrió en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

Se reportó que la caja negra fue trasladada para su análisis a las instalaciones de la Aeronáutica Civil. Tras su estudio, se permitirá conocer las condiciones de vuelo, de las comunicaciones y sobre las presuntas fallas que hayan derivado en el desplome.

En los alrededores del incidente, se instaló un Centro de Mando, encabezado por la Aeronáutica Civil. Al sitio, acudieron elementos de la Protección Civil, del Ministerio Público del Estado de México, de la Policía del estado, Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Jet privado se desploma en Toluca; deja seis personas sin vida y provoca columna de humo negro