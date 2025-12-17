Hallan la ‘caja negra’ del Jet Privado que se desplomó cerca del aeropuerto de Toluca

México
/ 17 diciembre 2025
    Hallan la ‘caja negra’ del Jet Privado que se desplomó cerca del aeropuerto de Toluca
    Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) continúan con las diligencias de investigación en la zona donde se registró la caída de una aeronave procedente de Acapulco, al mediodía del lunes, en la que murieron los 10 ocupantes, en San Pedro Totoltepec. El lugar continúa acordonado por el Ejército, la Policía Estatal, la FGJEM y personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM). FOTO: CUARTO OSCURO | Crisanta Espinosa Aguilar

La Fiscalía General de la República informó sobre la apertura de una carpeta de investigación sobre el siniestro de la aeronave

El 17 de diciembre, tras el desplome del taxi aéreo tipo Cessna 650 Citation II, se informó sobre el aseguramiento de la caja negra. El incidente ocurrió en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

Se reportó que la caja negra fue trasladada para su análisis a las instalaciones de la Aeronáutica Civil. Tras su estudio, se permitirá conocer las condiciones de vuelo, de las comunicaciones y sobre las presuntas fallas que hayan derivado en el desplome.

En los alrededores del incidente, se instaló un Centro de Mando, encabezado por la Aeronáutica Civil. Al sitio, acudieron elementos de la Protección Civil, del Ministerio Público del Estado de México, de la Policía del estado, Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Jet privado se desploma en Toluca; deja seis personas sin vida y provoca columna de humo negro

En paralelo con la investigación, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) abrieron una investigación al tratarse de un incidente aéreo. De manera preliminar, se informó que el desplome ocurrió por una presunta falla técnica; sin embargo, la hipótesis será confirmada hasta los resultados del análisis de la caja negra.

Temas


Accidentes
aviones
Investigaciones

Localizaciones


Toluca

Organizaciones


FGR
Protección Civil

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

