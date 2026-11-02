Hallan sin vida a presunta integrante de la Guardia Nacional en Culiacán
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La Fiscalía de Sinaloa investiga el caso registrado en Alturas del Sur. La entidad suma 121 feminicidios registrados en lo que va del año.
Una mujer fue encontrada sin vida dentro de un departamento en el sector Alturas del Sur, al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. De manera preliminar, versiones locales señalan que la víctima era elemento activo de la Guardia Nacional.
El hallazgo ocurrió tras una llamada de emergencia realizada durante la mañana de este lunes 2 de noviembre. Policías locales atendieron el reporte por presunta violencia familiar en el domicilio y, al ingresar a la vivienda, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales y presentaba marcas de violencia.
Peritos e investigadores acudieron a la escena para asegurar el inmueble y comenzar la recolección de pruebas. Las autoridades buscan esclarecer las causas exactas del fallecimiento y abrir la carpeta de investigación bajo los protocolos correspondientes.
Las fuerzas de seguridad montaron un operativo de búsqueda en el fraccionamiento Alturas del Sur y colonias vecinas. Hasta el momento, las corporaciones policiales no han reportado personas detenidas ni probables sospechosos identificados por este hecho.
MÁS DE 120 FEMINICIDIOS EN LO QUE VA DEL AÑO EN EL ESTADO
La violencia contra las mujeres continúa en aumento en la entidad. Con este suceso registrado en la capital del estado, Sinaloa acumula un total de 121 feminicidios en lo que va del año 2026, según cifras de las autoridades locales.
La capital del estado concentra de manera histórica entre el 70% y 80% de los casos reportados en toda la entidad. Municipios como Mazatlán y Escuinapa le siguen en estadística. Dejando al estado como una de las entidades con mayor número de feminicidios en el país.