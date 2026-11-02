Hallan sin vida a presunta integrante de la Guardia Nacional en Culiacán

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Hallan sin vida a presunta integrante de la Guardia Nacional en Culiacán
    Una mujer sin vida encontrada en Culiacán, Sinaloa. X

La Fiscalía de Sinaloa investiga el caso registrado en Alturas del Sur. La entidad suma 121 feminicidios registrados en lo que va del año.

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de un departamento en el sector Alturas del Sur, al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. De manera preliminar, versiones locales señalan que la víctima era elemento activo de la Guardia Nacional.

FGR explica esquema de desvío de recursos de cárceles de Inés Gómez Mont

El hallazgo ocurrió tras una llamada de emergencia realizada durante la mañana de este lunes 2 de noviembre. Policías locales atendieron el reporte por presunta violencia familiar en el domicilio y, al ingresar a la vivienda, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales y presentaba marcas de violencia.

Peritos e investigadores acudieron a la escena para asegurar el inmueble y comenzar la recolección de pruebas. Las autoridades buscan esclarecer las causas exactas del fallecimiento y abrir la carpeta de investigación bajo los protocolos correspondientes.

Las fuerzas de seguridad montaron un operativo de búsqueda en el fraccionamiento Alturas del Sur y colonias vecinas. Hasta el momento, las corporaciones policiales no han reportado personas detenidas ni probables sospechosos identificados por este hecho.

FGR espera deportación de Inés Gómez Mont para ejecutar órdenes de aprehensión en su contra: Godoy

MÁS DE 120 FEMINICIDIOS EN LO QUE VA DEL AÑO EN EL ESTADO

La violencia contra las mujeres continúa en aumento en la entidad. Con este suceso registrado en la capital del estado, Sinaloa acumula un total de 121 feminicidios en lo que va del año 2026, según cifras de las autoridades locales.

La capital del estado concentra de manera histórica entre el 70% y 80% de los casos reportados en toda la entidad. Municipios como Mazatlán y Escuinapa le siguen en estadística. Dejando al estado como una de las entidades con mayor número de feminicidios en el país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios
Inseguridad
Violencia

Localizaciones


Culiacán

Organizaciones


Guardia Nacional

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Las Catrinas de hoy

Las Catrinas de hoy
Violencia escolar, un fenómeno en aumento

Violencia escolar, un fenómeno en aumento
Una aeronave cayó sobre calles de la colonia Venta Prieta durante la mañana de este lunes 2 de noviembre.

Se desploma avioneta en Pachuca, Hidalgo: reportan dos personas muertas
César Jáuregui permanece en el Altiplano mientras enfrenta un proceso por el delito de traición a la patria.

Caso César Jáuregui: defensa rechaza acusación de traición a la patria y señala omisiones
Las comunidades indígenas de México conservan rituales, alimentos y ofrendas propias para recordar y recibir a sus difuntos.

Día de Muertos en México: así se preparan las ofrendas en 11 comunidades

La masa de aire frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 4, azotarán con heladas de -5 grados, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Con esta decisión, el rumbo de la próxima semana podría cambiar, especialmente para los integrantes de los grupos que se han formado dentro de la competencia.

La Granja VIP 2026... ¿Quién fue el octavo eliminado de la competencia?
Policías de la SSC coordinaron su atención médica y traslado a un hospital especializado.

Del rugido de los motores a una emergencia: mujer entra en labor de parto en el GP de México