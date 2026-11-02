Hallan sin vida a presunta integrante de la Guardia Nacional en Culiacán

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de un departamento en el sector Alturas del Sur, al sur de la ciudad de Culiacán , Sinaloa. De manera preliminar, versiones locales señalan que la víctima era elemento activo de la Guardia Nacional.

El hallazgo ocurrió tras una llamada de emergencia realizada durante la mañana de este lunes 2 de noviembre. Policías locales atendieron el reporte por presunta violencia familiar en el domicilio y, al ingresar a la vivienda, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales y presentaba marcas de violencia.

Peritos e investigadores acudieron a la escena para asegurar el inmueble y comenzar la recolección de pruebas. Las autoridades buscan esclarecer las causas exactas del fallecimiento y abrir la carpeta de investigación bajo los protocolos correspondientes.

Las fuerzas de seguridad montaron un operativo de búsqueda en el fraccionamiento Alturas del Sur y colonias vecinas. Hasta el momento, las corporaciones policiales no han reportado personas detenidas ni probables sospechosos identificados por este hecho.