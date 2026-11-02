FGR explica esquema de desvío de recursos de cárceles de Inés Gómez Mont

La Fiscalía General de la República (FGR) esperará la deportación de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, quien fue detenida el pasado 30 de octubre en Florida por autoridades migratorias de Estados Unidos; además la titular de la dependencia explicó que cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes libradas por jueces federales mexicanos por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. En un video mensaje publicado en redes sociales, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos dijo que de determinarse su deportación, las autoridades nacionales ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México. “Inés ‘N’ goza de la presunción de inocencia, serán los tribunales mexicanos conforme a derecho y con respeto al debido proceso, quienes determinen su responsabilidad”, subrayó la Fiscal, recalcando que actualmente su detención responde a su “situación migratoria , cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos. De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, aseguró Godoy.

TRES ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA INÉS GÓMEZ MONT La Fiscal explicó en su mensaje, publicado este lunes 2 de noviembre, que una orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mientras que las otras dos órdenes de aprehensión fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) por defraudación fiscal equiparada.

Siendo así que “de acuerdo con nuestras investigaciones Inés ‘N’ habría recibido en sus cuentas bancarias personales, recursos de procedencia ilícita, obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a través de empresas fantasma; “Asimismo, habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos”, detalló la fiscal.

EL DINERO DE LAS CÁRCELES, EL ESQUEMA Es decir, Ernestina Godoy detalló que las cuentas de Inés Gómez Mont sirvieron para el desvío y triangulación de recursos que debían ser empleados para penales en México; mientras que la exconductora de Ventaneando declaró ingresos menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones fiscales de 2014 y 2016. Abundó que estas conductas son graves y el esquema investigado se articuló en torno a contratos por cerca de dos mil 450 millones de pesos con el órgano responsable de los centros penitenciarios federales, recursos que son destinados a la seguridad del sistema penitenciario del país. La fiscal señaló que las empresas fantasma simulan operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino al tiempo que el lavado de dinero busca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos. Enfatizó que cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos.

PIDEN EXTRADICIÓN A EU Godoy Ramos resaltó que desde que Inés ‘N’ huyó del país, la FGR ha actuado para presentarla ante la justicia mexicana, en septiembre de 2025, se solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y en coordinación con el Departamento de Justicia se integró la petición formal correspondiente. “En las últimas semanas, en colaboración con autoridades estadounidenses, hemos intercambiado información y fueron entregadas las órdenes de aprehensión vigentes. Su detención obedece en este momento a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos.

“De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México. Inés ‘N’ goza de la presunción de inocencia, serán los tribunales mexicanos conforme a derecho y con respeto al debido proceso, quienes determinen su responsabilidad”, subrayó la Fiscal. Indicó que a la dependencia le corresponde que comparezca ante los Tribunales mexicanos, “donde hay impunidad, habrá investigación, donde haya crimen, habrá consecuencias”.

DETENCIÓN DE INÉS GÓMEZ MONT Inés Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre en Miami por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), junto a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan órdenes de aprehensión en México por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. La expresentadora de Ventaneando fue detenida tras permanecer cinco años prófuga de la justicia mexicana, que la reclama por su presunta participación en un esquema de empresas fantasma para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la presunta red de empresas mediante contratos relacionados con servicios de seguridad en centros penitenciarios federales por alrededor de 2 mil 950 millones de pesos. Álvarez Puga fue detenido en septiembre de 2025 en Estados Unidos por autoridades de ICE, aunque también enfrenta acusaciones en México relacionadas con la presunta red de desvíos de recursos públicos.

La defensa de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont presentó un habeas corpus en Miami, Florida, un amparo en el que solicita revisar la legalidad de su detención con el fin de impugnar su arresto migratorio. A través del habeas corpus, presentado en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida el 31 de octubre, Gómez Mont pide al juez Jeffrey T. Kuntz, quién lleva su caso, que verifique si su detención fue legal, así como una moción de emergencia para que no sea trasladada a otro centro de detención. Sin embargo, el juez encargado del caso rechazó conceder esa medida de manera inmediata, por lo que la esposa de Álvarez Puga continúa retenida en el Broward Transitional Center en Pompano Beach, un suburbio de Miami, Florida. El recurso de habeas corpus que presentó es similar al que en su momento presentará su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, tras ser detenido el 24 de septiembre de 2025. Álvarez obtuvo así la libertad bajo fianza, aunque su proceso continúa y se le fijó una audiencia para este mes de noviembre.