Harfuch asegura que en menos de 12 horas se detuvieron a los presuntos responsables del multihomicidio de Jonathan Meléndez

El asesinato del músico Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y de integrantes de su familia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, habría tenido como móvil un conflicto económico, de acuerdo con las primeras investigaciones, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Durante una entrevista con Gabriela Warkentin, en el programa Así las cosas de Radio W, Harfuch calificó el crimen como “verdaderamente atroz” y señaló que el caso generó un fuerte impacto entre los elementos que participaron en la detención de los presuntos responsables.

“Las investigaciones iniciales indican que se trató enteramente de una cuestión de dinero, de deudas entre ellos”, declaró el funcionario. De acuerdo con Harfuch, la investigación comenzó inmediatamente después de que se reportó el multihomicidio en Atizapán. La indagatoria es encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con la que, dijo, mantuvo comunicación constante. El secretario explicó que, al detectar que algunos de los sospechosos se dirigían hacia la Ciudad de México, se estableció comunicación con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez. “Los equipos se coordinaron al instante y en menos de 12 horas los presuntos autores fueron arrestados”, afirmó. Harfuch señaló además que uno de los presuntos responsables mantenía relaciones comerciales con el jefe de la familia, Jonathan Samuel Meléndez, lo que forma parte de las líneas de investigación para esclarecer el móvil del crimen. El funcionario evitó proporcionar mayores detalles del expediente al señalar que la investigación continúa bajo responsabilidad de la Fiscalía mexiquense. “No quiero interferir ni profundizar demasiado en el expediente de investigación”, dijo, al tiempo que destacó el trabajo de la Fiscalía para esclarecer con precisión el móvil y determinar las responsabilidades correspondientes.

COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Durante la entrevista, Warkentin cuestionó a Harfuch sobre la coordinación entre las autoridades federales, del Estado de México y de la Ciudad de México, particularmente porque esta colaboración permitió ubicar y detener a los sospechosos. El secretario aseguró que este tipo de coordinación no es excepcional y forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. “Sí, es común”, respondió Harfuch. Explicó que uno de los cuatro ejes estratégicos planteados por Sheinbaum fue precisamente la coordinación entre las instituciones de seguridad. Según el funcionario, desde el inicio de la actual administración federal se estableció la instrucción de evitar que las distintas corporaciones trabajaran de manera aislada. “No quería que cada institución actuara por su cuenta”, señaló Harfuch, al referirse a la relación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Añadió que actualmente también existe una coordinación más estrecha con la Fiscalía General de la República, aunque subrayó que esta colaboración debe realizarse respetando su autonomía.

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