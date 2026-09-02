Sheinbaum exige claridad a la FGR sobre red de huachicol fiscal que menciona a Andy López y Adán Augusto
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Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República explicar cómo fue descubierta y operaba la red de huachicol fiscal vinculada con exintegrantes de la Secretaría de Marina.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) explicar con detalle cómo fue descubierta y desarticulada la presunta red de huachicol fiscal relacionada con el contrabando de combustible, luego de que durante una audiencia surgieran menciones a Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y al senador Adán Augusto López.
Durante su conferencia de prensa de este 2 de septiembre, la mandataria señaló que corresponde a la FGR informar sobre los avances de la investigación y explicar, hasta donde lo permita el proceso judicial, cómo se construyó la red y quiénes participaron en su operación.
“Sería muy bueno que se presentara, hasta donde puedan en su proceso judicial, cómo se construyó esa red”, afirmó Sheinbaum al referirse al caso.
¿Qué se sabe de la red de huachicol fiscal?
La investigación está relacionada con Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), señalado por su presunta participación en una estructura dedicada al contrabando de combustibles.
De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, las primeras denuncias sobre esta operación fueron presentadas ante la Fiscalía por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda. Posteriormente se realizaron las primeras detenciones durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, mientras que la actual fiscal, Ernestina Godoy, ha dado seguimiento a las carpetas de investigación.
Sheinbaum recordó que las indagatorias sobre esta red comenzaron a tomar relevancia pública desde marzo de 2025 y destacó la importancia de conocer cómo funcionaba el esquema que habría permitido introducir combustible de manera ilegal al país.
Sheinbaum pide aclarar menciones a Andy López y Adán Augusto
La petición de la presidenta ocurre después de que durante una audiencia relacionada con el caso fueran mencionados Andrés López Beltrán y Adán Augusto López como parte de las declaraciones de uno de los testigos.
Ante estos señalamientos, Sheinbaum pidió que sea la Fiscalía la encargada de determinar qué relevancia tienen esas menciones dentro de la investigación y que se informe públicamente lo que pueda darse a conocer sin afectar el proceso judicial.
“Que la Fiscalía explique todo con todo detalle”, expresó la presidenta.
Sheinbaum también hizo énfasis en que la aparición de un nombre en el testimonio de una persona no debe confundirse automáticamente con una acusación formal o una responsabilidad acreditada por las autoridades.
Por ello, consideró necesario que la FGR explique cómo se integraron las investigaciones, quiénes habrían formado parte de la estructura y cuáles fueron los mecanismos utilizados para combatir el contrabando de combustible.
“Es muy importante que se conozca para que se vea que no hay nada que esconder, absolutamente nada”, sostuvo.
La presidenta insistió en que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de esclarecer los hechos y determinar, conforme a las investigaciones y al proceso judicial, las posibles responsabilidades relacionadas con esta red de huachicol fiscal.