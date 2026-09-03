Harfuch defiende cooperación con EU, pero advierte que México no permitirá operaciones extranjeras en su territorio

Durante una entrevista con Gabriela Warkentin en el programa Así las cosas , Harfuch sostuvo que el límite de la cooperación está establecido por las leyes mexicanas y, particularmente, por la Constitución.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , afirmó que México mantiene una relación de cooperación estrecha con las agencias de seguridad de Estados Unidos, pero dejó claro que cualquier colaboración debe desarrollarse con pleno respeto a la soberanía nacional.

“Tenemos excelentes relaciones con todas las agencias estadounidenses”, afirmó el funcionario, quien destacó también la coordinación que mantienen la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina con el Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

“RESPONSABILIDAD COMPARTIDA” ANTE EL TRÁFICO DE DROGAS

Harfuch señaló que la estrategia de seguridad entre ambos países debe partir de un principio de responsabilidad compartida: mientras México combate la producción y distribución de drogas y la logística de los grupos criminales en su territorio, Estados Unidos debe atender el consumo y la demanda dentro de sus fronteras.

Como ejemplo de los resultados obtenidos, mencionó el decomiso de más de cuatro millones de pastillas de fentanilo realizado recientemente en Tijuana, equivalentes, según explicó, a alrededor de 120 kilogramos de sustancia pura.

También destacó el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México. De acuerdo con el funcionario, 80 por ciento de las 32 mil armas de fuego aseguradas en México provienen del país vecino.

Por ello, sostuvo que la cooperación bilateral debe mantenerse, pero sin cruzar los límites establecidos por la legislación mexicana.

MÉXICO NO TRABAJA PARA COMPLACER A ESTADOS UNIDOS

Ante la pregunta de Gabriela Warkentin sobre cuándo Estados Unidos podría considerar suficientes las extradiciones y detenciones realizadas por México, Harfuch rechazó que las acciones del Gabinete de Seguridad estén determinadas por las exigencias de Washington.

“El gabinete de seguridad mexicano no trabaja para complacer a Estados Unidos, trabaja para proteger al pueblo de México”, sostuvo.

El funcionario destacó que México ha realizado más de 200 extradiciones y argumentó que la captura y entrega de integrantes de organizaciones criminales también representa un beneficio directo para la seguridad nacional.

Harfuch señaló que algunos de estos criminales continuaban operando desde centros penitenciarios mediante redes de corrupción y aseguró que su extradición permitió reducir su capacidad de operación.

COOPERACIÓN CON EU, PERO SIN INTERVENCIONES EXTRANJERAS

El secretario insistió en que el intercambio de inteligencia con Estados Unidos es recíproco y representa una herramienta importante para combatir a las organizaciones criminales.

Como ejemplo, señaló que cinco de los 10 fugitivos más buscados por el FBI fueron detenidos en territorio mexicano por autoridades nacionales.

Sin embargo, enfatizó que esta cooperación no implica permitir operaciones extranjeras dentro del país.

“Hasta el límite insuperable establecido por las leyes y la Constitución mexicana”, respondió Harfuch al ser cuestionado sobre hasta dónde puede llegar la colaboración.

El funcionario sostuvo que la Constitución mexicana establece límites expresos a la presencia de agentes extranjeros armados u operativos en territorio nacional.

REUNIONES TENSAS, PERO CON RESPETO

Sobre sus encuentros con funcionarios estadounidenses, Harfuch reconoció que algunas reuniones son más tensas que otras, aunque aseguró que prevalece un ambiente de colaboración y respeto.

El secretario afirmó que México ha decomisado más de 500 toneladas de drogas y destacó particularmente las operaciones de la Marina contra cargamentos de cocaína en aguas internacionales.

En ese contexto, reivindicó el papel de las fuerzas mexicanas que participan directamente en los operativos.

“Quienes arriesgan sus vidas y derraman su sangre en suelo nacional son soldados, marineros, policías estatales y agentes federales mexicanos”, señaló.

México busca cooperación internacional contra el crimen transnacional

Harfuch también habló sobre los desafíos internacionales identificados durante una conferencia de seguridad realizada en Buenos Aires, con la participación de delegados de más de 100 países.

Entre las principales preocupaciones, mencionó la capacidad de los grupos criminales para coordinar operaciones transnacionales mediante nuevas tecnologías y aplicaciones de mensajería cifrada.

Otro de los desafíos, dijo, es la facilidad con la que pueden transportarse drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, debido a su alta potencia y al reducido espacio que requieren para su traslado.

El funcionario destacó que México presentó en ese foro su estrategia nacional de seguridad y el incremento de sus capacidades operativas y tecnológicas.

HARFUCH RECHAZA INTENTO DE DIVISIÓN DENTRO DEL GOBIERNO

Respecto a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre posibles intentos de Estados Unidos por dividir al gobierno mexicano, Harfuch consideró que existen grupos de interés que pueden buscar generar divisiones, particularmente en momentos políticos relevantes.

No obstante, negó percibir un intento generalizado por parte del gobierno estadounidense y aseguró mantener una comunicación profesional y constante con Terry Cole, director de la DEA.

También destacó los encuentros con otras agencias, como el FBI, y afirmó que existe una relación de trabajo positiva con las distintas instituciones estadounidenses.

RECONOCER A QUIENES COMBATEN AL CRIMEN

Finalmente, Harfuch consideró que la sociedad debe modificar su percepción sobre los agentes y militares que combaten al crimen organizado, aunque sostuvo que el reconocimiento debe comenzar dentro de las propias instituciones.

El secretario destacó que mensualmente se reconoce a integrantes de la SEDENA, la Marina, la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia por sus resultados.

Harfuch señaló que detrás de las operaciones contra el crimen organizado existen elementos que deben desplazarse durante días por zonas montañosas y boscosas, bajo riesgo de emboscadas y enfrentamientos.

Por ello, sostuvo que los resultados de la estrategia de seguridad no corresponden únicamente a quienes encabezan las instituciones, sino a los elementos que participan directamente en las operaciones.

“Ellos son los verdaderos artífices de estos resultados”, afirmó.