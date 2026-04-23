Harfuch se reúne con gobernadora de Chihuahua, tras el fallecimiento de agentes de la CIA en México

El 23 de abril se reportó que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, se reunió con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para esclarecer la presencia de los agentes de la CIA en el estado.

Se detalló que el 21 de abril, dos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos fallecieron en un accidente automovilístico en Chihuahua. Se colaboró en que ambos agentes pertenecían a la agencia de seguridad estadounidense de la CIA. Según declaraciones del gobierno estatal, los agentes brindaban capacitación sobre el uso de drones inteligentes dirigidas a corporaciones de seguridad locales.

Sin embargo, la presencia de ambos agentes en territorio mexicano ha causado polémica política y cuestionamiento sobre sus operaciones dentro de la república. Medios de información han destacado que este evento ha causado fricción entre el gobierno estatal y la administración federal de Claudia Sheinbaum, la cual ha enfatizado su discurso contra la intervención de los Estados Unidos en materias internas de seguridad.