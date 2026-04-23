Harfuch se reúne con gobernadora de Chihuahua, tras el fallecimiento de agentes de la CIA en México

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México
/ 23 abril 2026
    Harfuch se reúne con gobernadora de Chihuahua, tras el fallecimiento de agentes de la CIA en México
    Omar García Harfuch se reúne con la gobernadora María Eugenia Campos Cuarto Oscuro | Galo Cañas Rodríguez

Según el fiscal, César Jáuregui Moreno, los agentes de la CIA brindaban capacitación para el uso de drones inteligentes

El 23 de abril se reportó que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, se reunió con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para esclarecer la presencia de los agentes de la CIA en el estado.

Se detalló que el 21 de abril, dos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos fallecieron en un accidente automovilístico en Chihuahua. Se colaboró en que ambos agentes pertenecían a la agencia de seguridad estadounidense de la CIA. Según declaraciones del gobierno estatal, los agentes brindaban capacitación sobre el uso de drones inteligentes dirigidas a corporaciones de seguridad locales.

Sin embargo, la presencia de ambos agentes en territorio mexicano ha causado polémica política y cuestionamiento sobre sus operaciones dentro de la república. Medios de información han destacado que este evento ha causado fricción entre el gobierno estatal y la administración federal de Claudia Sheinbaum, la cual ha enfatizado su discurso contra la intervención de los Estados Unidos en materias internas de seguridad.

Se informó que a las 11:30 de la mañana, la gobernadora de Chihuahua, junto con el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, sostuvieron una reunión de 45 minutos con el funcionario del gobierno federal, García Harfuch.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/casa-blanca-pide-a-sheinbaum-un-poco-de-empatia-por-agentes-de-eu-fallecidos-en-mexico-EA20200037

Tras la reunión, tanto los funcionarios estatales, como los federales, se negaron a dar comentarios a la prensa que yacía en las proximidades de la dependencia federal.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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