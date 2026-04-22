Casa Blanca pide a Sheinbaum ‘un poco de empatía’ por agentes de EU fallecidos en México

La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostrar “un poco de empatía” respecto a la muerte de los dos agentes estadounidenses durante una operación antinarcóticos en el estado de Chihuahua. “Creo que el presidente (Donald Trump) estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo para detener el flagelo del tráfico de drogas de México a Estados Unidos”, declaró Leavitt en una entrevista con la periodista Martha MacCallum de Fox News.

La portavoz de la Casa Blanca defendió que Trump está trabajando para “detener el flagelo del narcotráfico que pasa por México hacia Estados Unidos”. A la par, adelantó que pase a la cooperación de Estados Unidos con el gobierno de México está no ha sido suficiente: “Hemos visto cierta cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Creo que el presidente siempre quiere ver más cooperación, cuando lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también a su pueblo, al tomar medidas enérgicas contra los cárteles, contra, como dije, el flagelo del tráfico de drogas y de personas de México a Estados Unidos, el flujo que ha cobrado muchas vidas estadounidenses”, subrayó Leavitt.

Según MacCallum, Trump dijo previamente que “México está perdido y Estados Unidos es la única esperanza de México”. Sheinbaum informó este martes que su Gobierno envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo el domingo pasado contra laboratorios clandestinos en el estado de Chihuahua, en el norte de México, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos mexicanos.

AGENTES DE LA CIA MUEREN EN MÉXICO La controversia creció cuando The Washington Post informó que los dos estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia una operación contra el narcotráfico. Trump ha sugerido varias veces la posibilidad de que Estados Unidos intervenga dentro de territorio mexicano en contra de cárteles del narcotráfico, algo que el gobierno de Sheinbaum ha rechazado para defender la soberanía del país. Sheinbaum declaró el martes que las autoridades federales mexicanas desconocían la participación de agentes extranjeros en labores de campo. Además, subrayó que ningún gobierno estatal puede establecer colaboración en materia de seguridad con autoridades extranjeras fuera de los canales federales. En un principio, el fiscal estatal de Chihuahua declaró que los agentes regresaban del operativo, pero después matizó que los estadounidenses no participaron directamente en el aseguramiento del laboratorio usado por narcotraficantes y que realizaban labores de adiestramiento.

GOBIERNO FEDERAL NO TENÍA CONOCIMIENTO La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encendió el debate tras referirse a la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo de seguridad en Chihuahua. De acuerdo con la mandataria, se trata de un hecho grave que debe investigarse a fondo, especialmente por las implicaciones legales y de soberanía. Los reportes apuntan a que personas vinculadas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos habrían intervenido en el desmantelamiento de un laboratorio, sin que existiera una notificación previa al gobierno federal. Este punto ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de coordinación en materia de seguridad.

El tema no es menor. En un contexto donde la cooperación bilateral es constante, la presencia de elementos extranjeros en territorio nacional sin claridad institucional abre una discusión sobre los límites y alcances de dicha colaboración.

Durante su posicionamiento, Sheinbaum fue enfática al señalar que ninguna instancia federal, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, tenía conocimiento de la presencia de estos agentes en el operativo. “El Gobierno Federal no tenía conocimiento de que agentes de la CIA participaban en operativo en Chihuahua”, mencionó la mandataria. La mandataria subrayó que existen protocolos claros que deben seguirse en este tipo de acciones, particularmente cuando involucran a autoridades extranjeras. La falta de comunicación, dijo, rompe con los procedimientos establecidos. “En materia de seguridad, cualquier relación con el gobierno de Estados Unidos tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal”, enfatizó, dejando clara la postura institucional frente a este tipo de situaciones.

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