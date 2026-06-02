¡Hijo menor de AMLO come Oro!... lo critican por cenar en restaurante de lujo con cortes de 4 mil pesos

Las imágenes fueron difundidas por el periodista Jorge García Orozco y muestran al joven durante actividades relacionadas con la apertura de Nusr-Et Steakhouse , una cadena internacional de restaurantes de lujo fundada por Nusret Gökçe, mejor conocido como “Salt Bae”.

La imagen pública de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a colocarse en el centro de la discusión luego de que circularan fotografías de su hijo menor, Jesús Ernesto López Gutiérrez , en un evento exclusivo realizado en la Ciudad de México.

La difusión del material generó diversas reacciones debido a que el establecimiento es reconocido mundialmente por ofrecer experiencias gastronómicas de alto costo, un contraste que algunos usuarios vincularon con el discurso de austeridad promovido durante el sexenio anterior.

EL RESTAURANTE DE LOS CORTES PREMIUM Y EL ORO COMESTIBLE

La llegada de Nusr-Et Steakhouse a la capital mexicana forma parte de la expansión internacional de una marca que ha ganado notoriedad entre celebridades, empresarios y deportistas de alto perfil.

Su menú incluye cortes de carne premium, entre ellos opciones elaboradas con Wagyu australiano, así como platillos decorados con láminas de oro comestible. Algunos de los productos más exclusivos pueden superar los cuatro mil pesos por servicio.

Las fotografías difundidas muestran a Jesús Ernesto participando en actividades privadas organizadas con motivo de la inauguración del restaurante, cuyo lema comercial es “More than a restaurant”.

La presencia del hijo del exmandatario en este tipo de eventos no pasó desapercibida en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la vida privada de los integrantes de la familia López Obrador y la exposición pública que conlleva su apellido.

LAS CRÍTICAS SURGIERON EN REDES SOCIALES

Junto con las imágenes, Jorge García Orozco publicó un mensaje que rápidamente generó interacción entre usuarios de distintas plataformas digitales.

“Jesús Ernesto López Müller, hijo del ex presidente López Obrador acudió a las inauguraciones privadas del restaurante de @nusr_ett en Ciudad de México donde sirven filetes de res con oro y cortes de más de 4 mil pesos. Esos 200 pesos en la cartera vaya que hacen maravillas”, escribió el comunicador.

El comentario hizo referencia a una de las frases más conocidas asociadas al expresidente, utilizada en diversas ocasiones para defender su estilo de vida austero.

Aunque el joven no emitió declaraciones sobre la polémica, las imágenes continuaron circulando ampliamente y alimentaron el debate político entre simpatizantes y críticos del movimiento encabezado por López Obrador.

EL INTERÉS POR SU VIDA PERSONAL VUELVE A CRECER

La aparición pública de Jesús Ernesto también reactivó la curiosidad sobre aspectos de su vida privada, especialmente respecto a Ivanna Isa, joven con quien ha sido relacionado sentimentalmente durante los últimos meses.

Diversos medios han señalado que Ivanna era creadora de contenido en TikTok y contaba con una comunidad cercana a los 22 mil seguidores. Su nombre comenzó a ganar notoriedad después de publicar un video junto al hijo del expresidente.

Tras la difusión del contenido y el incremento de comentarios en redes sociales, la cuenta fue desactivada. Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado públicamente la naturaleza de su relación.

OTRAS IMÁGENES DE LA FAMILIA HAN GENERADO CONTROVERSIA

La polémica ocurre apenas unos días después de que también se difundieran fotografías de José Ramón López Beltrán en una propiedad ubicada en Puerto Cancún.

Según publicaciones realizadas por el mismo periodista, las imágenes fueron divulgadas en medio de investigaciones relacionadas con la venta de terrenos vinculados a proyectos turísticos en Quintana Roo.

Aunque los casos no guardan una relación directa entre sí, ambos episodios han vuelto a colocar a integrantes de la familia del expresidente bajo el escrutinio público, especialmente en temas relacionados con patrimonio, estilo de vida y percepción política.