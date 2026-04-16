Jefe interino de ICE y supervisor del plan de deportación masiva de Trump renuncia a cargo

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Internacional
/ 16 abril 2026
    Jefe interino de ICE y supervisor del plan de deportación masiva de Trump renuncia a cargo
    El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Todd Lyons, presentó su carta de renuncia ante el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. MATT KAMINSKY / EFE
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El nuevo secretario de Seguridad Nacional agregó que Todd Lyons dejará su cargo oficialmente el próximo 31 de mayo

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, presentó este jueves su carta de renuncia ante el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, luego de haber sido el encargado de supervisar el plan de deportación masiva de la Administración de Donald Trump.

La decisión de Lyons fue adelantada por el titular de Seguridad Nacional en un comunicado en el que se refirió al jefe de ICE como “un gran líder”.

Mullin agregó que Lyons dejará su cargo oficialmente el próximo 31 de mayo, en el final de la primavera de Estados Unidos.

Horas antes de conocerse su renuncia, Lyons testificó ante una subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, donde respondió a preguntas de los legisladores sobre el número sin precedentes de muertes bajo custodia de ICE y los planes futuros de la agencia para el espacio de detención, entre otros temas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fallece-otro-mexicano-bajo-custodia-del-ice-en-centro-de-detencion-en-luisiana-sre-JJ19988670

MUERTES BAJO CUSTODIA DE ICE

Medio centenar de migrantes detenidos por ICE han fallecido en sus centros en lo que va del año, de acuerdo con datos oficiales.

Lyons estuvo al frente de ICE durante las redadas masivas ordenadas por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, donde diferentes organizaciones de derechos humanos reportaron múltiples violaciones y en enero dos ciudadanos estadounidenses fallecieron por disparos de agentes migratorios en Minneapolis.

Con la salida de Lyons, el puesto para dirigir la agencia queda vacante y desde la Administración de Barack Obama (2009-2017) no se ha designado a un director de ICE votado por el Senado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ice-difunde-recompensa-de-se-busca-de-ivan-guzman-de-los-chapitos-BD20013301

TODD LYONS EN EL ICE

Lyons asumió el cargo de director interno del ICE el 9 de marzo de 2025, tras ser nombrado por Noem, con el objetivo de priorizar y acelerar las deportaciones de migrantes irregulares a sus países de origen.

Bajo su gestión ha enfrentado el fuego cruzado de sectores conservadores que exigen la aplicación más duras de leyes migratorias, como el mayor número de detenciones y deportaciones. A la par, hubo menos discrecionalidad en los procesos, aunque sectores progresistas y organizaciones civiles cuestionaron las condiciones de detención, el impacto humanitario de deportaciones y el rol de ICE en comunidades migrantes.

(Con información de EFE)

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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