ICE detiene al empresario Rafael Zaga Tawil en Florida, señalado de fraude a Infonavit

El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil, señalado de cometer fraude al Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el localizador de detenidos del ICE, Zaga Tawil está retenido en el Centro de Detención del condado de Glades, en Florida. Zaga Tawil se encontraba prófugo de la justicia en México por el fraude de 5 mil millones de pagos durante la administración de Enrique Peña Nieto. Hasta el momento no se han brindado más detalles sobre su aprehensión, aunque ICE interviene cuando las personas cuentan con irregularidades sobre su estancia legal en Estados Unidos.

FRAUDE A INFONAVIT El caso por el que Zaga Tawil es buscado tiene su origen en 2014, cuando el Infonavit, entonces dirigido por Alejandro Murat, firmó contratos con la empresa Telra Realty para la creación de dos programas de movilidad hipotecaria y de regularización de cartera. Zaga Tawil era el apoderado legal de dicha compañía. Tres años después (2017), cuando David Penchyna llegó a la dirección del Infonavit, se rescindieron los contratos, alegando que la contratación había sido indebida.

Tras un periodo de negociación, ambas partes firmaron una indemnización para la empresa por 5 mil millones de pesos por los daños causados. Omar Cedillo Villavicencio, entonces secretario general del Infonavit, y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, entonces coordinador general jurídico de la institución, fueron detenidos por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso.

Sin embargo, Zaga Tawil se dio a la fuga. La Fiscalía General de la República determinó que el pago a Telra Realty fue fraudulento porque la empresa no tenía la infraestructura ni la capacidad para cumplir los contratos originales. El 30 de junio de 2022 se giró una orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En julio de 2024, un juez federal del penal de Almoloya de Juárez amplió y reiteró las órdenes de aprehensión contra Rafael Zaga Tawil y su hijo, Elías Zaga Hanono. (Con información de El Universal)

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