Identifican a 9 de los 10 mineros de Vizla Silver desaparecidos en Concordia, Sinaloa

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México
/ 6 abril 2026
    Identifican a 9 de los 10 mineros de Vizla Silver desaparecidos en Concordia, Sinaloa
    Fosa clandestina en El Verde, Sinaloa Vanguardia

El 23 de enero del 2026, 10 mineros fueron privados de su libertad por un grupo de hombres armados

El 6 de abril, la empresa minera Vizla Silver confirmó la identificación de 9 de los 10 trabajadores que fueron víctimas de desaparición forzada en Concordia, Sinaloa.

La información fue confirmada después de dos meses del secuestro y del hallazgo de los cuerpos sin vida en la fosa clandestina, ubicada en la zona de El Verde. Con el descubrimiento de la fosa, las autoridades de la Fiscalía de Sinaloa llevaron los restos a ser analizados por el Servicio Médico Forense. El sitio fue señalado tras la captura de varios involucrados en el caso, entre ellos Jesús Abel “N”, sujeto vinculado con el cártel ‘Los Chapitos’.

Este es un desenlace devastador, y nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias afectadas’ expresó Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver. En el comunicado también se detalló que la empresa mantiene comunicación con los familiares del minero que sigue desaparecido y colaboran con la investigación.

Los mineros identificados son: José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, Antonio de la O Valdez, José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Guillermo Vargas Valle, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Francisco Antonio Esparza Yáñez.

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Testigos de la escena, ocurrida el 23 de enero del 2026, describieron que los mineros fueron interceptados por un grupo de personas armadas. Posteriormente, se notificó su desaparición.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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