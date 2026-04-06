Identifican a 9 de los 10 mineros de Vizla Silver desaparecidos en Concordia, Sinaloa

El 6 de abril, la empresa minera Vizla Silver confirmó la identificación de 9 de los 10 trabajadores que fueron víctimas de desaparición forzada en Concordia, Sinaloa.

La información fue confirmada después de dos meses del secuestro y del hallazgo de los cuerpos sin vida en la fosa clandestina, ubicada en la zona de El Verde. Con el descubrimiento de la fosa, las autoridades de la Fiscalía de Sinaloa llevaron los restos a ser analizados por el Servicio Médico Forense. El sitio fue señalado tras la captura de varios involucrados en el caso, entre ellos Jesús Abel “N”, sujeto vinculado con el cártel ‘Los Chapitos’.

‘Este es un desenlace devastador, y nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias afectadas’ expresó Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver. En el comunicado también se detalló que la empresa mantiene comunicación con los familiares del minero que sigue desaparecido y colaboran con la investigación.

Los mineros identificados son: José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, Antonio de la O Valdez, José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Guillermo Vargas Valle, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Francisco Antonio Esparza Yáñez.