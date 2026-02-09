Sheinbaum confirma detenidos y avances por mineros; cinco cuerpos ya fueron identificados

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que personas detenidas por el caso del secuestro y desaparición de 10 trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., en Concordia, Sinaloa, han proporcionado información a las autoridades, tras confirmarse la identificación de cinco cuerpos localizados en fosas clandestinas en el mismo municipio.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que el Gabinete de Seguridad revisa el caso y que, desde que se reportó la desaparición, el gobierno federal mantuvo seguimiento en las labores de búsqueda.

“Está revisando el Gabinete de Seguridad. Desde el primer momento que se anunció su desaparición, su secuestro, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México estuvo atento y buscándolos. Hay detenidos en este caso, y los propios detenidos fueron quienes mencionaron la información que después se tuvo. Entonces, se está investigando todo y en contacto con la minera”, expuso.

Sheinbaum agregó que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantener comunicación con las familias, en coordinación con el gobierno estatal. “Y desde el principio pedí a la secretaria de Gobernación que, junto con el gobierno del estado, estuviera en contacto con las familias”, dijo.

Cuestionada sobre si el gobierno de Canadá se ha pronunciado o ha abordado el tema con México, la Presidenta respondió: “No, directamente no. No tengo conocimiento si lo hizo en recientes días a Relaciones Exteriores, no me ha comentado. Es una minera canadiense”.

La mandataria afirmó que se busca esclarecer el conjunto de hechos y reiteró el acompañamiento a familiares de las víctimas. “Pero estamos buscando todo lo que pudo haber hecho o todo lo que pudo haber causado esta situación. Pero lamentamos mucho lo ocurrido, y estamos cerca de las familias, y que no vuelva a ocurrir una situación así”, añadió.

En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró que la Fiscalía General de la República atrajo la investigación del caso, por lo que, dijo, no puede intervenir ni está facultado para hablar sobre el tema.

El mandatario estatal sostuvo que tiene conocimiento de que continúan trabajos para la identificación de los cuerpos, pero reiteró que las diligencias están a cargo de la autoridad federal, por lo que evitó emitir detalles sobre avances.