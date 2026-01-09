Impulsa Morena eliminación de fuero a Diputados Federales en México

México
/ 9 enero 2026
    Impulsa Morena eliminación de fuero a Diputados Federales en México
    Buscan recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas mexicanas. Cuarto Oscuro
Reforma
por Reforma

Buscan hacer cambios a los privilegios políticos con los que ex-miembros cuentan luego de su servicio, y tratan de evadir responsabilidades penales o administrativas.

La diputación federal de Morena empuja una nueva iniciativa para eliminar el fuero a diputados federales y locales, así como a gobernadores.

El propósito es retirar “el privilegio” a actores políticos que, con inmunidad, buscan evadir responsabilidades penales o administrativas. El fuero es concebido como “una fuente de privilegios, impunidad y desconfianza”, expone su principal impulsor, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

“En una democracia, el principio de igualdad ante la ley debe ser un pilar fundamental”, agrega Ramírez Cuéllar en una serie de notas que sobre la iniciativa entregó, a fines del año pasado, al grupo de dictaminación de la Comisión de Puntos Constitucionales.

En la iniciativa se señalan los casos de los exgobernadores Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), así como Javier y César Duarte (PRI), como muestra de que “el fuero fue un obstáculo para que la justicia actuara a tiempo”.

Ramírez Cuéllar había presentado en marzo de 2025 una iniciativa similar que luego retiró en abril para hacerle revisiones.

En aquel entonces, fue objeto de críticas de la oposición debido a que la presentó en tribuna justo al día siguiente de que Morena y el PRI salvaron a Cuauhtémoc Blanco de un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados, para que pudiera comparecer por las acusaciones de abuso sexual contra su hermana cuando fue gobernador de Morelos.

La nueva iniciativa “busca recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y combatir la percepción de que hay ‘intocables’ en la política mexicana. En otros países democráticos ya se ha avanzado en eliminar o limitar significativamente los fueros y México debe estar a la altura de esos estándares de transparencia y legalidad”.

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

