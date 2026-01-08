Vuelven las Cabinas telefónicas... CFE reactiva su uso en estos estados de México

Durante décadas, las cabinas telefónicas formaron parte del paisaje urbano y rural de México. Antes del teléfono celular, eran un servicio esencial para comunicarse, especialmente en emergencias o zonas sin líneas domiciliarias.

Con la llegada de los smartphones y las aplicaciones de mensajería, estas estructuras quedaron relegadas al abandono. En muchas ciudades permanecen vandalizadas, inutilizadas o simplemente ignoradas, convirtiéndose en símbolos de una tecnología superada.

TE PUEDE INTERESAR: ¿El recibo CFE no está a tu nombre? Esto debes hacer

Sin embargo, lejos de desaparecer por completo, las cabinas vuelven a escena. Ahora, la CFE plantea darles una nueva función como herramienta de conectividad social, principalmente en regiones donde el acceso digital sigue siendo limitado.

LA APUESTA DE CFE TELECOM PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL

A través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), el Estado mexicano impulsa un programa para reactivar cabinas telefónicas en comunidades rurales y municipios con rezago tecnológico.

El esquema funciona mediante convenios con presidencias municipales y permite realizar llamadas gratuitas, sin necesidad de saldo, tarjetas o registro previo. La empresa sostiene que esto beneficia especialmente a personas mayores o a quienes no usan teléfonos inteligentes.

A un año de su implementación, se han instalado 848 cabinas telefónicas, concentradas principalmente en el sureste del país, en estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde la conectividad móvil aún presenta limitaciones.

RESPALDO INSTITUCIONAL Y CRÍTICAS TÉCNICAS

La CFE asegura que el proyecto forma parte de una estrategia integral que incluye internet gratuito en espacios públicos y paquetes de telefonía a bajo costo, enfocados en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

No obstante, especialistas cuestionan el modelo. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), considera que reactivar cabinas responde a una visión anacrónica de la conectividad.

Desde esta perspectiva, los recursos públicos deberían destinarse a infraestructura digital moderna, alfabetización tecnológica y expansión de redes móviles, en lugar de revivir sistemas que el mercado ya dejó atrás.

FALTA DE DATOS Y DUDAS SOBRE SU EFECTIVIDAD

Uno de los principales señalamientos es la falta de transparencia. No se ha hecho pública la inversión total del programa ni el número de llamadas realizadas, lo que dificulta evaluar su impacto real.

Además, expertos cuestionan la ausencia de estudios que demuestren la necesidad social de estas cabinas en pleno 2026, cuando incluso en zonas rurales el uso del celular es cada vez más común.

El debate también tiene un componente legal. Mientras la CFE instala nuevas cabinas, Telmex mantiene cerca de medio millón de casetas obsoletas por una obligación establecida en su concesión de 1990, lo que mantiene viva la discusión sobre el futuro de la telefonía pública en México.

ENTRE EL ABANDONO URBANO Y EL USO RURAL

El contraste es evidente. En la Ciudad de México, el Congreso local aprobó retirar más de 213 mil cabinas en desuso por considerarlas un problema para el espacio público.

En cambio, en zonas rurales se presentan como una solución básica de comunicación. El Estado de México, por ejemplo, cuenta con más de 74 cabinas activas, que permiten llamadas nacionales e internacionales gratuitas las 24 horas.

Así, mientras en las ciudades se busca eliminarlas, en regiones marginadas las cabinas telefónicas resurgen como una alternativa mínima para mantenerse comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo consultar tu recibo de luz en línea y descargarlo en PDF?

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS CABINAS DE CFE

· Permiten llamadas gratuitas sin saldo ni tarjetas

· Se concentran en el sureste del país

· Funcionan mediante convenios municipales

· Reabren el debate sobre conectividad pública