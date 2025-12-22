IMSS-Bienestar de Guerrero confirma asesinato del coordinador regional Reymundo Cabrera

México
/ 22 diciembre 2025
    IMSS-Bienestar de Guerrero confirma asesinato del coordinador regional Reymundo Cabrera
    El IMSS-Bienestar de Guerrero confirmó el fallecimiento de su coordinador regional de Tlacotepec, Reymundo Cabrera Díaz. ESPECIAL

De acuerdo con la información que ha circulado, el Doctor Reymundo Cabrera Díaz fue baleado cuando se encontraba al interior de un local de comida

El IMSS-Bienestar de Guerrero confirmó el fallecimiento de su coordinador regional de Tlacotepec, Reymundo Cabrera Díaz. A través de una breve publicación en su página de Facebook, la institución presentó sus condolencias:

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amistades y compañeras y compañeros de trabajo. Reconocemos su compromiso, vocación de servicio y entrega en favor de la salud de las comunidades a las que sirvió”.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen y liberan a un cómplice de Raúl Rocha Cantú

Pese a que no se han dado mayores detalles sobre el deceso del funcionario, reportes indican que fue asesinado durante un ataque armado.

COORDINADOR DE IMSS-BIENESTAR FUE ASESINADO EN ATAQUE

De acuerdo con la información que ha circulado, Cabrera Díaz fue baleado cuando se encontraba al interior de un local de comida, localizado en la colonia Ruffo Figueroa, cerca del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla en Chilpancingo.

Reportes preliminares sugieren que el funcionario fue perseguido por sujetos armados a bordo de una motocicleta. El diario El Sur de Acapulco indicó que el cuerpo presentó seis impactos de bala, mientras que en la escena, se encontraron seis casquillos percutidos.

TE PUEDE INTERESAR: SSC de CDMX sufre agresión en operativo contra extorsión: confirman un lesionado y 4 detenidos

Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas por estas acciones.

Temas


Asesinatos
Inseguridad
homicidios

Localizaciones


Guerrero

Organizaciones


IMSS

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Mundo rehén

Mundo rehén
true

Los propósitos (en marcha) de ‘Andy’
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno no vende boletos del Mundial 2026, aclaró que no existe una plataforma legal de reventa en México y señaló que los beneficios fiscales a la FIFA fueron acotados por Hacienda.

Sheinbaum aclara reventa de boletos del Mundial 2026 y niega beneficios fiscales excesivos a la FIFA

La Ley Federal del Trabajo aclara que el 24 de diciembre no es feriado obligatorio, mientras que laborar el 25 de diciembre debe pagarse con salario triple conforme a la ley.

¿Cuánto se paga por trabajar el 24 y 25 de diciembre en México? Esto establece la Ley Federal del Trabajo
El Tarjetón Digital del IMSS permite a derechohabientes consultar en línea información de pagos y trámites, como parte del proceso de modernización y digitalización del instituto

IMSS facilita trámites a pensionados y jubilados con el Tarjetón Digital; qué es y cómo obtenerlo
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Alfredo Adame celebra su triunfo en la gala final de La Granja VIP 2025, donde se convirtió en el primer ganador del reality tras diez semanas de competencia.

Alfredo Adame gana la primera temporada de ‘La Granja VIP’; a esta causa destinará su premio