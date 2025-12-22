IMSS-Bienestar de Guerrero confirma asesinato del coordinador regional Reymundo Cabrera
De acuerdo con la información que ha circulado, el Doctor Reymundo Cabrera Díaz fue baleado cuando se encontraba al interior de un local de comida
El IMSS-Bienestar de Guerrero confirmó el fallecimiento de su coordinador regional de Tlacotepec, Reymundo Cabrera Díaz. A través de una breve publicación en su página de Facebook, la institución presentó sus condolencias:
“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amistades y compañeras y compañeros de trabajo. Reconocemos su compromiso, vocación de servicio y entrega en favor de la salud de las comunidades a las que sirvió”.
Pese a que no se han dado mayores detalles sobre el deceso del funcionario, reportes indican que fue asesinado durante un ataque armado.
COORDINADOR DE IMSS-BIENESTAR FUE ASESINADO EN ATAQUE
De acuerdo con la información que ha circulado, Cabrera Díaz fue baleado cuando se encontraba al interior de un local de comida, localizado en la colonia Ruffo Figueroa, cerca del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla en Chilpancingo.
Reportes preliminares sugieren que el funcionario fue perseguido por sujetos armados a bordo de una motocicleta. El diario El Sur de Acapulco indicó que el cuerpo presentó seis impactos de bala, mientras que en la escena, se encontraron seis casquillos percutidos.
Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas por estas acciones.