IMSS-Bienestar de Guerrero confirma asesinato del coordinador regional Reymundo Cabrera

El IMSS-Bienestar de Guerrero confirmó el fallecimiento de su coordinador regional de Tlacotepec, Reymundo Cabrera Díaz. A través de una breve publicación en su página de Facebook, la institución presentó sus condolencias:

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amistades y compañeras y compañeros de trabajo. Reconocemos su compromiso, vocación de servicio y entrega en favor de la salud de las comunidades a las que sirvió”.

Pese a que no se han dado mayores detalles sobre el deceso del funcionario, reportes indican que fue asesinado durante un ataque armado.