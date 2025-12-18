SSC de CDMX sufre agresión en operativo contra extorsión: confirman un lesionado y 4 detenidos
Se estableció que elementos de inteligencia e investigación policial realizaban un operativo de combate al delito de extorsión en la calle Río Ebro, de la colonia Juárez en la Cuauhtémoc
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) confirmó un enfrentamiento en la alcaldía Cuauhtémoc, que dejó un saldo de una persona lesionada y cuatro detenidos.
Esta información fue recientemente confirmada por el secretario titular Pablo Vázquez Camacho, a través de una breve publicación en su cuenta de X.
ASÍ FUE LA AGRESIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Inicialmente, se estableció que elementos de inteligencia e investigación policial realizaban un operativo de combate al delito de extorsión en la calle Río Ebro, de la colonia Juárez en la Cuauhtémoc.
Durante la acción de seguridad, un sujeto abrió fuego contra los uniformados, quienes lograron repeler la agresión.
“Derivado de las acciones que continúan en la zona, hay cuatro personas detenidas que serán presentadas ante las autoridades ministeriales, mientras que un oficial que resultó lesionado es llevado a un hospital”.