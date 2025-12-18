SSC de CDMX sufre agresión en operativo contra extorsión: confirman un lesionado y 4 detenidos

México
/ 18 diciembre 2025
    SSC de CDMX sufre agresión en operativo contra extorsión: confirman un lesionado y 4 detenidos
    La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) confirmó un enfrentamiento en la alcaldía Cuauhtémoc, que dejó un saldo de una persona lesionada y cuatro detenidos. CUARTOSCURO

Se estableció que elementos de inteligencia e investigación policial realizaban un operativo de combate al delito de extorsión en la calle Río Ebro, de la colonia Juárez en la Cuauhtémoc

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) confirmó un enfrentamiento en la alcaldía Cuauhtémoc, que dejó un saldo de una persona lesionada y cuatro detenidos.

Esta información fue recientemente confirmada por el secretario titular Pablo Vázquez Camacho, a través de una breve publicación en su cuenta de X.

TE PUEDE INTERESAR: UIF bloqueó cuentas del ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, previo a sanción de EU

ASÍ FUE LA AGRESIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Inicialmente, se estableció que elementos de inteligencia e investigación policial realizaban un operativo de combate al delito de extorsión en la calle Río Ebro, de la colonia Juárez en la Cuauhtémoc.

Durante la acción de seguridad, un sujeto abrió fuego contra los uniformados, quienes lograron repeler la agresión.

TE PUEDE INTERESAR: Juez vincula a proceso a ‘El Yeicob’, socio del Raúl Rocha, por delincuencia organizada

“Derivado de las acciones que continúan en la zona, hay cuatro personas detenidas que serán presentadas ante las autoridades ministeriales, mientras que un oficial que resultó lesionado es llevado a un hospital”.

Temas


Balaceras
Extorsiones
Inseguridad

Localizaciones


CDMX
Ciudad de México

Organizaciones


SSC

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La CONDUSEF difundió un comparativo de anualidades de tarjetas de crédito clásicas, destacando instituciones que no cobran este concepto y otras con costos anuales variables

Tarjetas de crédito clásicas: CONDUSEF compara anualidades y costos para elegir la mejor opción
Daño colateral

Daño colateral
true

CFE: ¿comienza el cambio hacia la energía limpia?
Sostuvo que la vía más efectiva para disminuir los flujos migratorios es la cooperación orientada al desarrollo.

Manifiesta desacuerdo Sheinbaum en criminalización de Trump a migrantes
Un presunto hacker identificado como Eternal puso a la venta una base de datos con información sensible de trabajadores afiliados al IMSS en Nuevo León, según reportes difundidos por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor y el medio Proceso.

Reportan hackeo de base de datos de trabajadores del IMSS en Nuevo León; ofrecen 476 mil registros
Las deudas no permanecen para siempre en el Buró de Crédito. En México, la ley establece plazos claros para eliminar registros negativos según el monto adeudado y la existencia de procesos legales.

Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?
García dijo que, aun cuando NL inicie 2026 sin presupuesto, las obras que están en proceso van a continuar.

Anticipa Samuel García veto a presupuesto aprobado por el Congreso de Nuevo León
El videojuego oficial de FIFA que prepara Netflix formará parte de su plataforma Netflix Games y estará disponible para suscriptores rumbo al Mundial 2026.

¡Vuelve el FIFA! Netflix sacará videojuego antes del Mundial 2026