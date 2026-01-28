Incendio en fábrica de plásticos desaloja a 50 personas de sus viviendas en Álvaro Obregón

En la tarde del 28 de enero se reportó un incendio en la Ciudad de México; el fuego se originó en una fábrica de plásticos, ubicada en la alcaldía de Álvaro Obregón, en la colonia de San Pedro de los Pinos.

Ante el incidente, elementos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron para sofocar las llamas y prevenir que se propague el fuego a las proximidades.

Medios locales, y de seguridad, informaron el desalojo de un aproximado de 50 personas, tanto en la cercanía inmediata como de los predios aledaños.