Incendio en fábrica de plásticos desaloja a 50 personas de sus viviendas en Álvaro Obregón
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Aunque no se ha esclarecido el origen del incendio, sí se reportó que dentro de la fábrica no se reportaron trabajadores activos
En la tarde del 28 de enero se reportó un incendio en la Ciudad de México; el fuego se originó en una fábrica de plásticos, ubicada en la alcaldía de Álvaro Obregón, en la colonia de San Pedro de los Pinos.
Ante el incidente, elementos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron para sofocar las llamas y prevenir que se propague el fuego a las proximidades.
Medios locales, y de seguridad, informaron el desalojo de un aproximado de 50 personas, tanto en la cercanía inmediata como de los predios aledaños.
Hasta el momento, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y Secretaría de Seguridad Ciudadana no han dado informes sobre qué originó el incendio. Bomberos ingresaron al sitio para aclarar la situación y terminar con el incendio.
TE PUEDE INTERESAR: Incendio en fábrica de plásticos en Xochimilco moviliza a cuerpos de emergencia; evacúan a 50 personas
No se han reportado lesionados, ni víctimas fatales, por el incendio. Un reporte de Protección Civil esclareció que no había trabajadores activos en las instalaciones de la fábrica.