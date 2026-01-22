Incendio en fábrica de plásticos en Xochimilco moviliza a cuerpos de emergencia; evacúan a 50 personas

    Incendio en fábrica de plásticos en Xochimilco moviliza a cuerpos de emergencia; evacúan a 50 personas
    Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil trabajan en el combate del incendio registrado en una fábrica de plásticos en la colonia Potrero de San Bernardino, en la alcaldía Xochimilco, durante la madrugada del 22 de enero. SGIRPC

Un incendio en una fábrica de plásticos en la colonia Potrero de San Bernardino, en Xochimilco, provocó la evacuación preventiva de unas 50 personas

Durante la madrugada de este 22 de enero, se registró un incendio en una fábrica de plásticos ubicada en la colonia Potrero de San Bernardino, en la alcaldía Xochimilco, lo que generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia de la Ciudad de México.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó, a través de su cuenta oficial, que elementos acudieron de inmediato al sitio para verificar la situación y atender el reporte. En sus primeras comunicaciones, pidieron a la población mantener la calma mientras se realizaban las labores de control del fuego. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

AUTORIDADES DESPLIEGAN ELEMENTOS DE EMERGENCIAS PARA COMBATIR INCENDIO EN FÁBRICA DE XOCHIMILCO

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer a las 6:38 de la mañana que el incendio se registraba en una industria localizada en avenida Guadalupe I. Ramírez y 20 de Noviembre, en la colonia Potrero de San Bernardino.

“Se registra un incendio en una industria ubicada en Av. Guadalupe I. Ramírez y 20 de Noviembre, Potrero de San Bernardino @XochimilcoAl. Equipos de emergencias de la Ciudad de México trabajan en el combate del fuego. Evita acercarte a la zona y permite el paso de vehículos de emergencias”, informó la dependencia.

Posteriormente, la Secretaría precisó que el inmueble afectado corresponde a una empresa dedicada a la fabricación de plásticos y que, como medida preventiva, se realizó la evacuación de aproximadamente 50 personas.

TITULAR DE LA SGIRPC COORDINA EQUIPO DE EMERGENCIAS

A las 7:20 de la mañana, la SGIRPC informó que su titular, Urzua Venegas, acudió al lugar del siniestro para coordinar directamente las labores de atención.

“La titular de la @SGIRPC_CDMX, @VenegasUrzua, arribó a la fábrica ubicada en Av. Guadalupe I. Ramírez, Col. Potrero de San Bernardino, @XochimilcoAl, en donde se registra un incendio para coordinar los trabajos de los equipos de emergencias”, señaló la dependencia.

SEGIAGUA HABILITA GARZA PARA ABASTECER DE AGUA A BOMBEROS

Asimismo, se informó que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) habilitó una garza para abastecer de agua a las pipas que participan en las labores para sofocar el fuego.

“La @SEGIAGUA habilitó una garza para abastecer las pipas que ayudan para sofocar el fuego”, detalló la Secretaría, al tiempo que reiteró el llamado a la población: “Evita la zona y permite el paso de vehículos oficiales. #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza”.

COLUMNA DE HUMO ALERTÓ SOBRE INCENDIO EN FÁBRICA DE XOCHIMILCO

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) capitalino confirmó que la fábrica siniestrada se localiza en el cruce de avenida Guadalupe I. Ramírez y 20 de Noviembre, en la colonia Potrero de San Bernardino.

De acuerdo con reportes preliminares, el incendio generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona sur de la capital, lo que provocó alarma entre habitantes de colonias cercanas. Ante esta situación, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y paramédicos acudieron para controlar las llamas y atender cualquier posible afectación.

Hasta el último corte informativo, las autoridades señalaron que no se reportan víctimas, aunque se mantiene un operativo de seguridad en la zona para prevenir riesgos a la población cercana.

Las dependencias capitalinas reiteraron la recomendación a los vecinos de evitar acercarse al área afectada y permitir el libre tránsito de los vehículos de emergencia, mientras continúan las labores para la completa extinción del incendio y la evaluación de posibles daños.

