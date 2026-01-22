Incendio en fábrica de plásticos en Xochimilco moviliza a cuerpos de emergencia; evacúan a 50 personas

Durante la madrugada de este 22 de enero, se registró un incendio en una fábrica de plásticos ubicada en la colonia Potrero de San Bernardino, en la alcaldía Xochimilco, lo que generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia de la Ciudad de México.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó, a través de su cuenta oficial, que elementos acudieron de inmediato al sitio para verificar la situación y atender el reporte. En sus primeras comunicaciones, pidieron a la población mantener la calma mientras se realizaban las labores de control del fuego. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

AUTORIDADES DESPLIEGAN ELEMENTOS DE EMERGENCIAS PARA COMBATIR INCENDIO EN FÁBRICA DE XOCHIMILCO

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer a las 6:38 de la mañana que el incendio se registraba en una industria localizada en avenida Guadalupe I. Ramírez y 20 de Noviembre, en la colonia Potrero de San Bernardino.

“Se registra un incendio en una industria ubicada en Av. Guadalupe I. Ramírez y 20 de Noviembre, Potrero de San Bernardino @XochimilcoAl. Equipos de emergencias de la Ciudad de México trabajan en el combate del fuego. Evita acercarte a la zona y permite el paso de vehículos de emergencias”, informó la dependencia.

Posteriormente, la Secretaría precisó que el inmueble afectado corresponde a una empresa dedicada a la fabricación de plásticos y que, como medida preventiva, se realizó la evacuación de aproximadamente 50 personas.