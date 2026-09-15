$!Incendio en subestación de la CFE moviliza a bomberos y rescatistas en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un incendio en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) movilizó la madrugada de este martes a elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León. Los hechos fueron reportados a las 04:30 horas en la subestación ubicada sobre la Carretera Santa Rosa-Mezquital y Bulevar Torre del Mar en la colonia Valle del Sualdero en el ayuntamiento de Apodaca.

Protección Civil del estado informó que el fuego se inició en unos almacenes de interruptores eléctricos al interior de la subestación Eléctrica Mezquital. En el sitio se consumió cableado principalmente y los interruptores de potencia los cuales aparentemente sufrieron una sobrecarga.

LOGRAN CONTROLAR INCENDIO EN SUBESTACIÓN DE LA CFE Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actuaron como primeros respondientes y utilizaron extintores para contener el incendio. Posteriormente, en coordinación con Bomberos de Nuevo León se trabajó en asegurar el área y lograr el control y enfriamiento de las líneas. En el lugar no se reportaron personas lesionadas y la situación quedó a cargo de personal de la CFE.