Incendio en subestación de la CFE moviliza a bomberos y rescatistas en NL

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    Incendio en subestación de la CFE moviliza a bomberos y rescatistas en NL
    Un incendio en la subestación eléctrica Mezquital consumió cableado y afectó interruptores de potencia; no se reportaron personas lesionadas. Fotos: cortesía
    Incendio en subestación de la CFE moviliza a bomberos y rescatistas en NL

Los hechos fueron reportados la madrugada de este martes en una subestación ubicada en Apodaca

Monterrey, Nuevo León.- Un incendio en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) movilizó la madrugada de este martes a elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León.

Los hechos fueron reportados a las 04:30 horas en la subestación ubicada sobre la Carretera Santa Rosa-Mezquital y Bulevar Torre del Mar en la colonia Valle del Sualdero en el ayuntamiento de Apodaca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ejercito-y-fuerza-civil-abaten-a-7-presuntos-criminales-tras-ataque-armado-en-general-trevino-nuevo-leon-HE23506441

Protección Civil del estado informó que el fuego se inició en unos almacenes de interruptores eléctricos al interior de la subestación Eléctrica Mezquital.

En el sitio se consumió cableado principalmente y los interruptores de potencia los cuales aparentemente sufrieron una sobrecarga.

$!Incendio en subestación de la CFE moviliza a bomberos y rescatistas en NL
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/que-siempre-no-samuel-garcia-mete-reversa-y-cancela-pase-turistico-en-nuevo-leon-NF23510148

LOGRAN CONTROLAR INCENDIO EN SUBESTACIÓN DE LA CFE

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actuaron como primeros respondientes y utilizaron extintores para contener el incendio.

Posteriormente, en coordinación con Bomberos de Nuevo León se trabajó en asegurar el área y lograr el control y enfriamiento de las líneas.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas y la situación quedó a cargo de personal de la CFE.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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