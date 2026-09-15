Ejército y Fuerza Civil abaten a 7 presuntos criminales tras ataque armado en General Treviño, Nuevo León

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    Ejército y Fuerza Civil abaten a 7 presuntos criminales tras ataque armado en General Treviño, Nuevo León
    Un ataque armado contra Fuerza Civil y el Ejército en General Treviño dejó siete presuntos criminales abatidos y dos detenidos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Fuerza Civil y el Ejército abatieron a siete presuntos criminales tras un ataque armado en General Treviño, Nuevo León; dos personas fueron detenidas

Siete presuntos integrantes de un grupo criminal fueron abatidos y dos personas más quedaron detenidas luego de un ataque armado contra elementos de Fuerza Civil y el Ejército en General Treviño, Nuevo León, municipio ubicado en la frontera con Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 14 de septiembre, cuando policías estatales y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban patrullajes estratégicos como parte de trabajos de inteligencia. El despliegue derivó en la activación del Operativo Muralla, estrategia de seguridad en la que también participa la Guardia Nacional.

De acuerdo con Fuerza Civil, los agentes localizaron varios vehículos con civiles armados. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los sujetos presuntamente comenzaron a disparar, por lo que los elementos de seguridad repelieron la agresión. El intercambio de disparos ocurrió dentro del municipio.

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“Elementos de Fuerza Civil, quienes realizan patrullajes estratégicos en General Treviño en coordinación con personal de la Defensa, logran ubicar un grupo de vehículos con civiles armados, quienes al verse sorprendidos, agreden a la autoridad”, señaló Fuerza Civil en un comunicado difundido la noche del lunes.

ASEGURAN ARMAS Y EQUIPO TÁCTICO TRAS LA BALACERA

Tras el enfrentamiento, las autoridades localizaron dos vehículos calcinados, además de siete armas de fuego, cartuchos y equipo táctico. Según el reporte oficial, el incendio de las unidades ocurrió porque “en su interior se encontraba material flamable”.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para controlar el fuego, mientras soldados y policías estatales reforzaron el operativo. Como parte de las medidas de seguridad, también se realizaron vuelos de reconocimiento sobre la zona donde ocurrió la confrontación.

Los integrantes de Fuerza Civil y de la Defensa que participaron en el enfrentamiento resultaron ilesos. El reporte oficial tampoco señala policías heridos ni daños materiales a viviendas o vehículos de civiles ajenos a los hechos.

Las autoridades identificaron a los siete fallecidos como civiles armados, pero hasta el momento no han informado sus nombres ni confirmado públicamente que pertenecieran a un grupo delictivo específico. Dos personas fueron detenidas durante el operativo.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al lugar para realizar las primeras investigaciones y recabar indicios relacionados con la balacera. El saldo fue reportado como preliminar y podría modificarse conforme avance la investigación.

GENERAL TREVIÑO, MUNICIPIO FRONTERIZO CON TAMAULIPAS

General Treviño se encuentra en el noreste de Nuevo León, aproximadamente a 110 kilómetros de Monterrey, y colinda con Tamaulipas. Su ubicación forma parte de una zona fronteriza donde históricamente se ha registrado actividad de grupos del crimen organizado.

El enfrentamiento ocurrió horas después de declaraciones realizadas por el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, quien señaló que algunas zonas de Nuevo León son utilizadas como puntos de operación por integrantes de organizaciones criminales con actividades en Tamaulipas.

Al hablar sobre las condiciones de seguridad y las medidas aplicadas a vehículos foráneos, el alcalde sostuvo que la presencia de mandos criminales en Nuevo León no sería circunstancial.

“Incluso los líderes que pueden estar operando sus grupos criminales en Tamaulipas operan desde Nuevo León, muchos de ellos en San Pedro, muchos de ellos en Santiago y ejemplos como esos hay bastantes”, declaró.

Peña Ortiz también afirmó que en esos municipios existirían operaciones relacionadas con lavado de dinero y estructuras financieras vinculadas con organizaciones delictivas. Sus declaraciones se produjeron antes del enfrentamiento registrado en General Treviño.

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DATOS CURIOSOS

· General Treviño se localiza en la zona fronteriza de Nuevo León con Tamaulipas.

· El municipio está aproximadamente a 110 kilómetros de Monterrey.

· El Operativo Muralla involucra a Fuerza Civil, la Defensa y la Guardia Nacional.

· Tras la confrontación fueron aseguradas siete armas de fuego, cartuchos y equipo táctico.

· La Fiscalía de Nuevo León inició las investigaciones para determinar las circunstancias del enfrentamiento.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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