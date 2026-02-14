Incrementan los hallazgos de cuerpos sin vida y restos óseos en Navolato, Sinaloa

México
/ 14 febrero 2026
    Incrementan los hallazgos de cuerpos sin vida y restos óseos en Navolato, Sinaloa
    Incrementan los hallazgos de cuerpos sin vida y restos óseos en Navolato, Sinaloa CUARTO OSCURO | César Gómez Reyna

A causa del crimen organizado y la desaparición forzada, la cantidad de restos óseos en fosas clandestinas sigue haciendo noticia en México

El 14 de febrero, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó el hallazgo de restos óseos en diferentes puntos del municipio de Navolato.

Aunque las investigaciones del caso de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, se mantienen, las autoridades siguen encontrando fosas clandestinas o cuerpos sin vida en el territorio de Sinaloa, presuntamente, a causa del gran índice de violencia por el crimen organizado.

El pasado 11 de febrero se informó sobre una camioneta, en cuyo interior se encontraron restos humanos, en la autopista Benito Juárez-La Costera. Desde el comunicado actual, las autoridades informaron que los primeros restos óseos fueron hallados en un camino, en dirección, a La Palma.

Otros restos humanos fueron encontrados cerca de la playa, conocida por los pobladores como El Tambor.

En el municipio de Navolato, el colectivo de buscadores ‘Madres en lucha de tu regreso a casa’ halló una fosa clandestina entre El Bolsón y la Cofradía de la Loma. En este, se registró la identificación de Hendrika María Derks Martínez, expolicía que había desaparecido hace casi un año.

Temas


Crimen Organizado
Inseguridad
Violencia

Localizaciones


Sinaloa
Navolato

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

