Incrementan los hallazgos de cuerpos sin vida y restos óseos en Navolato, Sinaloa

El 14 de febrero, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó el hallazgo de restos óseos en diferentes puntos del municipio de Navolato.

Aunque las investigaciones del caso de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, se mantienen, las autoridades siguen encontrando fosas clandestinas o cuerpos sin vida en el territorio de Sinaloa, presuntamente, a causa del gran índice de violencia por el crimen organizado.

El pasado 11 de febrero se informó sobre una camioneta, en cuyo interior se encontraron restos humanos, en la autopista Benito Juárez-La Costera. Desde el comunicado actual, las autoridades informaron que los primeros restos óseos fueron hallados en un camino, en dirección, a La Palma.

Otros restos humanos fueron encontrados cerca de la playa, conocida por los pobladores como El Tambor.

En el municipio de Navolato, el colectivo de buscadores ‘Madres en lucha de tu regreso a casa’ halló una fosa clandestina entre El Bolsón y la Cofradía de la Loma. En este, se registró la identificación de Hendrika María Derks Martínez, expolicía que había desaparecido hace casi un año.