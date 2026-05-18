INDEP realizará subasta de 211 inmuebles el 28 de mayo; habrá casas, locales comerciales y terrenos
El INDEP realizará una subasta a sobre cerrado con 211 inmuebles en México; el proceso contará con supervisión notarial y del OIC
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) informó que ya se encuentra disponible la convocatoria y las bases de venta para participar en la Subasta a Sobre Cerrado de Bienes Inmuebles que se llevará a cabo el próximo 28 de mayo en la Ciudad de México.
De acuerdo con la información difundida por el INDEP, la subasta se realizará en las instalaciones del edificio sede del instituto, ubicadas en Insurgentes Sur número 1931, planta baja, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.
Dentro de la subasta se podrán adquirir propiedades ubicadas en diversos estados de México.
SUBASTA DEL INDEP INCLUIRÁ 211 INMUEBLES Y 75 LOTES
El proceso comercial estará integrado por 211 bienes inmuebles distribuidos en 75 lotes. Entre las propiedades disponibles destacan 12 locales comerciales, 23 casas habitación, seis inmuebles de uso mixto, habitacional y comercial, y 34 terrenos.
Según detalló el instituto, los bienes cuentan con escritura y posesión, además de distintos usos de suelo, entre ellos comercial, habitacional y mixto.
Las propiedades provienen de diversas entidades transferentes, entre las que se encuentran el Banco Nacional de Comercio Interior (BNCI), el Fideicomiso de Recuperación de Cartera FIDERCA, el Fondo de Desincorporación de Entidades BANRURAL, el SAT Fisco Federal y la Tesorería de la Federación, entre otros organismos.
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS SERÁ EL 28 DE MAYO
El INDEP indicó que la recepción de sobres con las propuestas económicas se realizará el mismo 28 de mayo, en un horario de 10:00 a 12:00 horas, en la sede del instituto.
Las personas interesadas podrán acudir personalmente o a través de representación legal para presentar sus ofertas.
Posteriormente, la apertura de sobres comenzará a las 12:00 horas y será transmitida en vivo mediante el canal oficial de YouTube del instituto.
CÓMO FUNCIONA LA MODALIDAD DE SOBRE CERRADO
El instituto explicó que en este tipo de subastas los participantes que ofertan por un mismo inmueble no conocen las propuestas económicas de los demás competidores hasta el momento en que los sobres son abiertos públicamente.
Una vez registradas todas las ofertas, se declara ganador al participante que haya presentado la propuesta económica más alta por el inmueble correspondiente.
Previo a la subasta, las personas interesadas pueden revisar los inmuebles disponibles, consultar información detallada de cada lote y realizar el registro correspondiente, además del pago de garantía solicitado para participar.
CONVOCATORIA Y REQUISITOS DISPONIBLES EN LÍNEA
El INDEP invitó a la ciudadanía a consultar la convocatoria oficial y las bases de venta a través del portal:
- Portal de licitaciones del INDEP
En dicho sitio se pueden consultar los requisitos, procedimientos y pasos necesarios para participar en la licitación pública.
Asimismo, el listado de bienes disponibles puede revisarse en:
- Listado de bienes de la subasta INDEP
- Procesos serán supervisados por autoridades
El organismo señaló que todos los procesos comerciales del instituto cuentan con supervisión de representantes del Órgano Interno de Control (OIC), así como de un notario público, quienes dan seguimiento a la legalidad y transparencia del procedimiento.
- INDEP alerta sobre sitios falsos
-Finalmente, el instituto recordó que sus sitios oficiales son:
- INDEP Gobierno de México
- Subastas INDEP
También indicó que sus cuentas oficiales en redes sociales se encuentran verificadas.
En X, antes Twitter, opera como @IndepOficial Mex; en Facebook como INDEP Oficial Mex y Subastas INDEP; en Instagram como @indepoficialmex y @subastasindep; mientras que en YouTube cuenta con el canal IndepOficialMex.
El instituto exhortó a la población a no dejarse engañar por páginas apócrifas o perfiles falsos relacionados con supuestas subastas o ventas de bienes.