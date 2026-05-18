$!INDEP realizará subasta de 211 inmuebles el 28 de mayo; habrá casas, locales comerciales y terrenos

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) informó que ya se encuentra disponible la convocatoria y las bases de venta para participar en la Subasta a Sobre Cerrado de Bienes Inmuebles que se llevará a cabo el próximo 28 de mayo en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida por el INDEP, la subasta se realizará en las instalaciones del edificio sede del instituto, ubicadas en Insurgentes Sur número 1931, planta baja, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Dentro de la subasta se podrán adquirir propiedades ubicadas en diversos estados de México.

SUBASTA DEL INDEP INCLUIRÁ 211 INMUEBLES Y 75 LOTES

El proceso comercial estará integrado por 211 bienes inmuebles distribuidos en 75 lotes. Entre las propiedades disponibles destacan 12 locales comerciales, 23 casas habitación, seis inmuebles de uso mixto, habitacional y comercial, y 34 terrenos.

Según detalló el instituto, los bienes cuentan con escritura y posesión, además de distintos usos de suelo, entre ellos comercial, habitacional y mixto.

Las propiedades provienen de diversas entidades transferentes, entre las que se encuentran el Banco Nacional de Comercio Interior (BNCI), el Fideicomiso de Recuperación de Cartera FIDERCA, el Fondo de Desincorporación de Entidades BANRURAL, el SAT Fisco Federal y la Tesorería de la Federación, entre otros organismos.