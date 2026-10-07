Inhabilita Marina narcolaboratorio en Sinaloa: aseguran precursores químicos

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    Inhabilita Marina narcolaboratorio en Sinaloa: aseguran precursores químicos
    Autoridades incautaron 150 litros de precursores químicos líquidos y 92 kilos de precursores químicos sólidos. CORTESÍA

Elementos de la Secretaría de Marina hallaron material para la elaboración de drogas sintéticas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en el poblado Las Tinajas, localizado en el municipio de Elota, Sinaloa.

Durante dicha acción, estos efectivos situaron un predio de 12 mil metros cuadrados empleado con el fin de elaborar drogas sintéticas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/avala-senado-multas-a-empresas-que-realicen-acoso-telefonico-FA23982733

En el lugar aseguraron 150 litros de precursores químicos líquidos, más de 92 kilos de precursores químicos sólidos, dos vehículos, tres destiladores, dos centrifugadoras, tres mezcladoras, una báscula, ventiladores, tres bombas de agua y diferentes herramientas.

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia naval y operaciones coordinadas en campo para la búsqueda, localización e inhabilitación de instalaciones usadas en la elaboración de drogas sintéticas, así como para interrumpir sus cadenas de suministro.

Las instalaciones y el equipo utilizado para la producción de sustancias ilícitas fueron inhabilitados con la finalidad de evitar su reutilización, mientras que los indicios y demás objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones.

Además, participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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