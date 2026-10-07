Inhabilita Marina narcolaboratorio en Sinaloa: aseguran precursores químicos

Durante dicha acción, estos efectivos situaron un predio de 12 mil metros cuadrados empleado con el fin de elaborar drogas sintéticas.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en el poblado Las Tinajas, localizado en el municipio de Elota, Sinaloa.

En el lugar aseguraron 150 litros de precursores químicos líquidos, más de 92 kilos de precursores químicos sólidos, dos vehículos, tres destiladores, dos centrifugadoras, tres mezcladoras, una báscula, ventiladores, tres bombas de agua y diferentes herramientas.

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia naval y operaciones coordinadas en campo para la búsqueda, localización e inhabilitación de instalaciones usadas en la elaboración de drogas sintéticas, así como para interrumpir sus cadenas de suministro.

Las instalaciones y el equipo utilizado para la producción de sustancias ilícitas fueron inhabilitados con la finalidad de evitar su reutilización, mientras que los indicios y demás objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones.

Además, participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).