¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX

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    ¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX
    Celebridad. Kim Kardashian acaparó las miradas durante su visita a la Ciudad de México para promocionar la nueva temporada de ‘Todo Vale’. FOTO: CUARTOSCURO

Además de la estrella, Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts convivieron con sus seguidores durante la presentación de la segunda temporada de la serie, en una noche marcada por la lluvia y los truenos

Una vez más quedó en evidencia el poder de convocatoria de Kim Kardashian, quien la noche del martes conquistó a la prensa, los fans y otras celebridades que asistieron al evento para promocionar la serie ‘Todo Vale’, de Ryan Murphy y Hulu.

La estrella de los reality shows estuvo junto a la popular Sarah Paulson en todo momento y, sonriente, saludó a las decenas de fanáticos que llegaron a las afueras del exclusivo recinto Soho House.

“Hola”, dijo Kim, sonriente y respondiendo a los halagos, las peticiones de autógrafos y las solicitudes para que volteara hacia las cámaras de los celulares, mientras se dirigía al evento, donde la aguardaban influencers, creadores de contenido y la conductora Martha Debayle.

¿QUÉ HIZO KIM KARDASHIAN?

Enfundada en un vestido Schiaparelli de la colección 2027, Kim llegó al escenario junto a Sarah Paulson, quien interpreta a la antagonista de la serie y también es una de las actrices favoritas del productor Ryan Murphy.

El elenco estelar se completa con Naomi Watts, quien interpreta a Liberty Ronson, y Niecy Nash-Betts, quienes también desataron la locura de los fanáticos del exitoso programa de Disney+ y Hulu.

Al momento de presentar a sus personajes y conversar con Debayle, Kim reaccionó a la lluvia, que complicó el desarrollo del evento. “Hola, hace frío”, dijo, mientras Paulson permanecía a su lado.

“Cuando te rodeas de personas extraordinarias, tú también subes de nivel”, expresó la hija de Kris Jenner al dirigirse a la audiencia y resaltar el trabajo de sus compañeras actrices.

En redes sociales, los nombres de las estrellas se convirtieron en tendencia debido a que los fanáticos replicaron videos de las actrices conviviendo con los invitados, como el momento en que Kim le dio un autógrafo a la influencer Priscila Escoto en su bolso Hermès Birkin o sus interacciones con ‘La Divaza’.

También causó risas en redes sociales ver a Kardashian y Paulson asustadas por los fuertes truenos que se escuchaban mientras se realizaba el evento para promocionar la segunda temporada de la serie.

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La producción estrenará su segunda temporada el próximo 4 de noviembre en Disney+, y sus episodios llegarán semanalmente, tal como ocurrió en 2025 con su llegada al streaming.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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