¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX

Una vez más quedó en evidencia el poder de convocatoria de Kim Kardashian, quien la noche del martes conquistó a la prensa, los fans y otras celebridades que asistieron al evento para promocionar la serie ‘Todo Vale’, de Ryan Murphy y Hulu. La estrella de los reality shows estuvo junto a la popular Sarah Paulson en todo momento y, sonriente, saludó a las decenas de fanáticos que llegaron a las afueras del exclusivo recinto Soho House. “Hola”, dijo Kim, sonriente y respondiendo a los halagos, las peticiones de autógrafos y las solicitudes para que volteara hacia las cámaras de los celulares, mientras se dirigía al evento, donde la aguardaban influencers, creadores de contenido y la conductora Martha Debayle.

¿QUÉ HIZO KIM KARDASHIAN? Enfundada en un vestido Schiaparelli de la colección 2027, Kim llegó al escenario junto a Sarah Paulson, quien interpreta a la antagonista de la serie y también es una de las actrices favoritas del productor Ryan Murphy. El elenco estelar se completa con Naomi Watts, quien interpreta a Liberty Ronson, y Niecy Nash-Betts, quienes también desataron la locura de los fanáticos del exitoso programa de Disney+ y Hulu.

Al momento de presentar a sus personajes y conversar con Debayle, Kim reaccionó a la lluvia, que complicó el desarrollo del evento. “Hola, hace frío”, dijo, mientras Paulson permanecía a su lado. “Cuando te rodeas de personas extraordinarias, tú también subes de nivel”, expresó la hija de Kris Jenner al dirigirse a la audiencia y resaltar el trabajo de sus compañeras actrices.

En redes sociales, los nombres de las estrellas se convirtieron en tendencia debido a que los fanáticos replicaron videos de las actrices conviviendo con los invitados, como el momento en que Kim le dio un autógrafo a la influencer Priscila Escoto en su bolso Hermès Birkin o sus interacciones con ‘La Divaza’. También causó risas en redes sociales ver a Kardashian y Paulson asustadas por los fuertes truenos que se escuchaban mientras se realizaba el evento para promocionar la segunda temporada de la serie.

La producción estrenará su segunda temporada el próximo 4 de noviembre en Disney+, y sus episodios llegarán semanalmente, tal como ocurrió en 2025 con su llegada al streaming.