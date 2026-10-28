Sheinbaum: Su alteza (no tan) serenísima

Es como si hubiera dos presidentas. Una, de personalidad casi sedada, que vemos todas las mañanas en sus conferencias. Y otra explosiva que aparece cuando se apagan las cámaras y los reflectores. La primera apuesta por lucir contenida, calmada, imperturbable. No levanta la voz, no se exalta ni pierde la paciencia. Es la Presidenta que se presenta ante el gran público. La segunda es la Presidenta que conocen muy pocos. La que a puerta cerrada grita, reclama, se enfurece, se muestra autoritaria, da manotazos, pierde los estribos y desconfía de todos.

Desde hace varios meses, gente que interactúa con la Presidenta describe a una doctora Sheinbaum cada vez más irascible, diametralmente opuesta a la que vemos en las mañaneras, los actos públicos y las giras. La verdad no les creía tanto... hasta que en los últimos días todo comenzó a confirmarse:

La gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, me relató en Latinus su reunión con la presidenta Sheinbaum en una salita del aeropuerto de Ciudad Juárez, en la que durante unos 10 minutos estuvieron gritándose. La Presidenta confirmó los gritos en la reunión con la gobernadora. La propia Sheinbaum había normalizado unos días antes que ella siempre les grita a sus colaboradores.

¡Vaya contraste con la mandataria imperturbable de las mañaneras! Su alteza serenísima de 7:00 a 9:00 a. m. No tan serenísima después.

Esto no debería resultarnos sorprendente en una Presidenta que ha demostrado un talante autoritario. Ella detesta que se le diga, pero sus acciones antidemocráticas hablan (o gritan) por sí solas. El 20 de mayo de este año publiqué en estas Historias de Reportero que Andy López Beltrán, Jesús Ramírez y Clara Brugada contaban en sus reuniones privadas que “se ha normalizado en la presidenta Sheinbaum un estilo de mando basado en maltrato, gritos, groserías, reacciones viscerales y descalificaciones en público”. Se ve que, conforme ha ido avanzando el sexenio, es cada vez más intolerante y complicada de tratar.