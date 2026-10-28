Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa de EU y le habrían impedido abordar un vuelo

Cuauhtémoc Blanco, diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos, habría sido impedido por el gobierno de Estados Unidos de abordar un vuelo con destino a ese país a mediados de septiembre, durante el puente por las Fiestas Patrias, de acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus. El presunto incidente se da a conocer después de que trascendiera que su esposa, Natalia Rezende Moreira, habría sido retenida en un aeropuerto de Nueva York por transportar una cantidad de efectivo que presuntamente no declaró ante las autoridades aduaneras.

Blanco negó los señalamientos relacionados con su esposa y calificó la información como “un invento” y “una estupidez”. Hasta el momento, no se ha informado de una confirmación oficial por parte de las autoridades estadounidenses sobre los dos episodios. CUAUHTÉMOC BLANCO HABRÍA RECIBIDO UNA NOTIFICACIÓN ANTES DE ABORDAR En su programa, Carlos Loret de Mola señaló que fuentes que identificó como de “primer nivel” informaron a Latinus que Cuauhtémoc Blanco ya se encontraba en la sala de última espera de un aeropuerto mexicano, acompañado de su familia, cuando personal de la aerolínea le comunicó que no podía abordar el avión. Según la versión difundida por el periodista, el impedimento habría estado relacionado con una notificación en contra del legislador, aparentemente vinculada con su visa estadounidense. El episodio habría ocurrido a mediados de septiembre, durante el puente de las Fiestas Patrias, cuando Blanco y sus familiares se preparaban para viajar a Estados Unidos. El diputado federal no ha emitido un posicionamiento específico sobre la presunta notificación que le habría impedido abordar el vuelo.

NATALIA REZENDE HABRÍA SIDO RETENIDA EN UN AEROPUERTO DE NUEVA YORK Semanas después del supuesto impedimento de viaje de Blanco, la revista Proceso publicó que Natalia Rezende Moreira habría sido interceptada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) durante una revisión de rutina en uno de los principales aeropuertos de Nueva York. De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, las autoridades habrían detectado que transportaba una suma considerable de efectivo presuntamente no declarada. Las mismas fuentes señalaron que Rezende explicó que el dinero estaba destinado a una donación para una iglesia cristiana a la que pertenece desde hace varios años. El monto exacto no ha sido revelado públicamente. En Estados Unidos, transportar más de 10 mil dólares en efectivo no constituye por sí mismo un delito, pero existe la obligación de declarar esa cantidad ante la CBP. El incumplimiento puede derivar en la incautación del dinero y en consecuencias migratorias. REPORTAN POSIBLE REVOCACIÓN DE VISA DE NATALIA REZENDE Según la información publicada por Proceso, la CBP habría determinado que Natalia Rezende “no era admisible” después de una inspección secundaria y una investigación migratoria y aduanera. Fuentes de Morena consultadas por la revista señalaron que el episodio también habría derivado en la revocación de su visa estadounidense. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades de Estados Unidos. De acuerdo con fuentes consultadas en el Congreso de la Unión, Cuauhtémoc Blanco habría sido informado del incidente y realizado gestiones para conseguir la liberación de la madre de sus hijos. Natalia Rezende ya se encuentra en México, según la información difundida sobre el caso. CUAUHTÉMOC BLANCO CALIFICA LOS SEÑALAMIENTOS COMO FALSOS Al ser cuestionado por reporteros en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado negó la versión sobre su esposa y rechazó los señalamientos relacionados con el supuesto traslado de una fuerte suma de dinero a Estados Unidos. De acuerdo con reportes de medios de comunicación, Blanco salió del Salón de Pleno y fue seguido por periodistas a través de la explanada del recinto legislativo antes de detenerse para responder a las preguntas. “¿Tú crees que una persona, tanto tú como yo, va a llevar treinta, cuarenta, cincuenta mil dólares a Estados Unidos? Entonces, perdón lo que te voy a decir, pero es una estupidez”, declaró. El exgobernador de Morelos sostuvo que la información era “falsa” y la atribuyó a un supuesto tema político. También señaló que los señalamientos provenían de “enemigos políticos”, sin mencionar nombres.

Al ser cuestionado inicialmente sobre el paradero de su esposa, respondió: “Está en mi casa, así que váyanse a chingar”. Posteriormente, añadió: “No me importa un cacahuate lo que diga la prensa, porque estoy cansado de falsedades”. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una confirmación oficial de las autoridades estadounidenses sobre la notificación migratoria atribuida al diputado, la presunta retención de su esposa o la posible revocación de su visa. Con información de medios