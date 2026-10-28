Mbappé pierde patrocinadores y China mantiene veto a LaLiga pese a disculpas del Real Madrid

Una broma de Kylian Mbappé sobre Mao Zedong provocó una crisis comercial y deportiva en China. Aunque el francés, el Real Madrid y LaLiga se disculparon, el veto continúa este miércoles. El conflicto surgió por un fragmento del programa francés The Bridge, difundido esta semana en redes sociales. El atacante señaló como su meme favorito un montaje con su rostro sobre el de “un dictador chino”, que compartía con amigos. No mencionó por nombre a Mao, pero la imagen aludía al dirigente que encabezó China entre 1949 y 1976.

La comparación aludía a su supuesta influencia dentro de sus equipos, pero provocó rechazo en un país donde las bromas sobre antiguos líderes comunistas son políticamente sensibles. El video original fue retirado de circulación por el programa.

La reacción empresarial fue inmediata. Dongpeng Beverage, fabricante de bebidas con electrolitos, y las firmas lácteas Mengniu y Milkground anunciaron la terminación de sus acuerdos con Mbappé. Las compañías rechazaron conductas que lastimen los sentimientos nacionales, sin detallar pérdidas económicas. La restricción más visible llegó desde China Media Group, responsable de la cadena pública CCTV: desde el lunes 26 de octubre suspendió la emisión de partidos de LaLiga y otros encuentros relacionados con Mbappé.

También retiró anuncios y videos protagonizados por el atacante. No se ha anunciado una fecha para levantar la medida. Las consecuencias alcanzaron las redes sociales. La cuenta del francés quedó restringida en Weibo, donde se impidió que nuevos usuarios lo siguieran, mientras Xiaohongshu, o RedNote, congeló su perfil. Esta última aclaró que su antiguo contrato comercial con Mbappé había expirado en diciembre de 2024, por lo que no se trata de otra cancelación reciente. Asimismo, medios chinos reportaron la desaparición de publicaciones sobre el delantero en perfiles de Dior y Hublot en Weibo, aunque ninguna ruptura contractual con esas marcas está confirmada.

AFP encontró camisetas del Real Madrid en una tienda de Pekín, pero ninguna con su nombre. La marca suiza On Holding, en cambio, sí respaldó las disculpas. Mbappé respondió el martes con un comunicado en francés, mandarín e inglés. “Mi comentario fue desacertado y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China”, señaló, antes de disculparse y expresar respeto por el pueblo chino y su historia. Pese al mensaje, las críticas continuaron en plataformas locales.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, también se disculpó y se reunió con el embajador chino en España, Yao Jing, para buscar una solución. El directivo defendió la relación estratégica con ese mercado, mientras la competición intenta proteger sus acuerdos de distribución y sus vínculos con millones de aficionados asiáticos. Este miércoles, el Real Madrid publicó una disculpa oficial y remitió una carta a las autoridades de comunicación chinas. El club aseguró que respeta la cultura y la historia del país y respaldó el arrepentimiento de su futbolista.

Sin embargo, China Media Group consideró que las primeras explicaciones eran insuficientes y no anunció el restablecimiento de las transmisiones. Por su parte, el portavoz de Exteriores chino, Guo Jiakun, afirmó que su gobierno toma “en serio” las disculpas del jugador, sin confirmar el fin de las restricciones. Así, la polémica sigue abierta: Mbappé ya perdió tres patrocinadores chinos y LaLiga permanece fuera de la televisión estatal mientras se negocia una salida al conflicto.