‘Vivieron juntos solo 15 días’... Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Juan Manzo afirmó que la actual alcaldesa de Uruapan no era esposa de su hermano, pese a que tuvieron dos hijos en común. También acusó a Quiroz de no hablar con la verdad sobre su relación y señaló que, a su juicio, habría personas dentro del Ayuntamiento que podrían tener información relacionada con el homicidio.

Juan Manzo, hermano del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo , cuestionó públicamente la relación que su hermano mantenía con Grecia Quiroz y aseguró que ambos solo vivieron juntos durante los últimos 15 días antes del asesinato del político, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

“Grecia no era la esposa de Carlos y ella no lo aclara, no habla con la verdad. Grecia no fue esposa de mi hermano. Tuvieron dos hijos, efectivamente, pero no vivían juntos. Carlos solo vivió con Grecia los últimos 15 días de su vida, a petición de Grecia, por unas supuestas amenazas”, afirmó.

Las declaraciones forman parte de un enfrentamiento público entre ambos, marcado por acusaciones sobre el entorno familiar del exalcalde, la investigación de su asesinato y las posibles motivaciones políticas detrás de las críticas.

JUAN MANZO HABLA DE OTRA MUJER EN LA VIDA DEL EXALCALDE

Durante la entrevista, Juan Manzo fue cuestionado sobre si consideraba incorrecto referirse a Grecia Quiroz como viuda de Carlos Manzo. Respondió que no, aunque hizo referencia a otra mujer que también tuvo una hija con el exalcalde.

“Viuda, pues sí, al igual que la otra viuda, la mamá de la otra hija de Carlos”, dijo.

El hermano del ex edil también señaló que busca que se investiguen posibles vínculos entre personas cercanas al gobierno municipal y la delincuencia organizada. Sin embargo, las acusaciones que formuló sobre integrantes del Ayuntamiento no constituyen por sí mismas pruebas de participación en el homicidio.

Juan Manzo sostuvo que su postura responde a la necesidad de esclarecer lo ocurrido con su hermano y a la situación de inseguridad que, afirmó, enfrentan los habitantes de Uruapan.

Al referirse al Movimiento del Sombrero, agrupación política vinculada con Carlos Manzo y Grecia Quiroz, lanzó una de sus críticas más fuertes.

“Sí, y yo ya lo llamaría el cártel del sombrero, porque mataron a Carlos. Le mataron”, expresó.

GRECIA QUIROZ ACUSA GOLPETEO POLÍTICO RUMBO A 2027

Las declaraciones de Juan Manzo provocaron una respuesta de Grecia Quiroz, quien lo acusó de emprender una campaña de desprestigio en su contra ante la cercanía de las elecciones de 2027.

La alcaldesa afirmó que, de acuerdo con comentarios que ha recibido, el hermano del exedil habría recibido ofrecimientos políticos y tendría la encomienda de desacreditarla para limitar su participación en la próxima contienda electoral.

“Se comenta que ya le prometieron algo para lo que se viene y que la encomienda era golpetearme a mí para que, a como dé lugar, me dejaran de lado para la participación que se viene”, declaró.

Quiroz también cuestionó que la disputa pública se centre en cuestiones políticas, en lugar de privilegiar la relación familiar y el bienestar de los hijos que tuvo con Carlos Manzo.

“La lógica sería que son más importantes los temas familiares que los temas políticos. Mis hijos siguen y seguirán siendo sus sobrinos; creo que la postura que debió haber tomado es ser esa figura que los niños jamás volverán a tener de su padre y que él, como tío, debió haber asumido esa responsabilidad”, sostuvo.

La presidenta municipal agregó que su cuñado habría actuado de otra manera si las circunstancias hubieran sido distintas.

“Él sabe que si las cosas hubieran sido al revés, Carlos Manzo estaría dando la cara por sus hijas”, afirmó.

JUAN MANZO DESCARTA BUSCAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

En medio de los señalamientos sobre una posible disputa política, Juan Manzo negó que sus declaraciones tengan como objetivo posicionarse para competir por la alcaldía de Uruapan en 2027.

“A mí no me interesa ser presidente municipal de Uruapan en la próxima contienda. No estoy buscando eso. Eso ya será decisión de los ciudadanos”, sostuvo.

Las diferencias entre ambos mantienen abierta una confrontación pública que involucra aspectos familiares, cuestionamientos sobre la seguridad en Uruapan y acusaciones sobre posibles intereses electorales.

DATOS CLAVE DEL ENFRENTAMIENTO

· Carlos Manzo: fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

· Juan Manzo: aseguró que su hermano y Grecia Quiroz vivieron juntos únicamente durante los últimos 15 días de su vida.

· Grecia Quiroz: rechazó los señalamientos y acusó a su cuñado de golpeteo político.

· Elecciones de 2027: son el centro de las acusaciones sobre una posible disputa por la participación política en Uruapan.

· Movimiento del Sombrero: fue objeto de críticas por parte de Juan Manzo, quien lo calificó como el “cártel del sombrero”.