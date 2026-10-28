‘Vivieron juntos solo 15 días’... Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ‘Vivieron juntos solo 15 días’... Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo
    El hermano del exalcalde de Uruapan aseguró que la pareja vivió junta solo 15 días antes del asesinato del político. VANGUARDIA/ARCHIVO

Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz no fue esposa de Carlos Manzo y la acusa de no aclarar su relación

Juan Manzo, hermano del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cuestionó públicamente la relación que su hermano mantenía con Grecia Quiroz y aseguró que ambos solo vivieron juntos durante los últimos 15 días antes del asesinato del político, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Juan Manzo afirmó que la actual alcaldesa de Uruapan no era esposa de su hermano, pese a que tuvieron dos hijos en común. También acusó a Quiroz de no hablar con la verdad sobre su relación y señaló que, a su juicio, habría personas dentro del Ayuntamiento que podrían tener información relacionada con el homicidio.

Grecia Quiroz se defiende ante posible arresto por no entregar dispositivos de Carlos Manzo: ‘Es solo un celular’

“Grecia no era la esposa de Carlos y ella no lo aclara, no habla con la verdad. Grecia no fue esposa de mi hermano. Tuvieron dos hijos, efectivamente, pero no vivían juntos. Carlos solo vivió con Grecia los últimos 15 días de su vida, a petición de Grecia, por unas supuestas amenazas”, afirmó.

Las declaraciones forman parte de un enfrentamiento público entre ambos, marcado por acusaciones sobre el entorno familiar del exalcalde, la investigación de su asesinato y las posibles motivaciones políticas detrás de las críticas.

JUAN MANZO HABLA DE OTRA MUJER EN LA VIDA DEL EXALCALDE

Durante la entrevista, Juan Manzo fue cuestionado sobre si consideraba incorrecto referirse a Grecia Quiroz como viuda de Carlos Manzo. Respondió que no, aunque hizo referencia a otra mujer que también tuvo una hija con el exalcalde.

“Viuda, pues sí, al igual que la otra viuda, la mamá de la otra hija de Carlos”, dijo.

El hermano del ex edil también señaló que busca que se investiguen posibles vínculos entre personas cercanas al gobierno municipal y la delincuencia organizada. Sin embargo, las acusaciones que formuló sobre integrantes del Ayuntamiento no constituyen por sí mismas pruebas de participación en el homicidio.

Juan Manzo sostuvo que su postura responde a la necesidad de esclarecer lo ocurrido con su hermano y a la situación de inseguridad que, afirmó, enfrentan los habitantes de Uruapan.

Al referirse al Movimiento del Sombrero, agrupación política vinculada con Carlos Manzo y Grecia Quiroz, lanzó una de sus críticas más fuertes.

“Sí, y yo ya lo llamaría el cártel del sombrero, porque mataron a Carlos. Le mataron”, expresó.

GRECIA QUIROZ ACUSA GOLPETEO POLÍTICO RUMBO A 2027

Las declaraciones de Juan Manzo provocaron una respuesta de Grecia Quiroz, quien lo acusó de emprender una campaña de desprestigio en su contra ante la cercanía de las elecciones de 2027.

La alcaldesa afirmó que, de acuerdo con comentarios que ha recibido, el hermano del exedil habría recibido ofrecimientos políticos y tendría la encomienda de desacreditarla para limitar su participación en la próxima contienda electoral.

“Se comenta que ya le prometieron algo para lo que se viene y que la encomienda era golpetearme a mí para que, a como dé lugar, me dejaran de lado para la participación que se viene”, declaró.

Quiroz también cuestionó que la disputa pública se centre en cuestiones políticas, en lugar de privilegiar la relación familiar y el bienestar de los hijos que tuvo con Carlos Manzo.

“La lógica sería que son más importantes los temas familiares que los temas políticos. Mis hijos siguen y seguirán siendo sus sobrinos; creo que la postura que debió haber tomado es ser esa figura que los niños jamás volverán a tener de su padre y que él, como tío, debió haber asumido esa responsabilidad”, sostuvo.

La presidenta municipal agregó que su cuñado habría actuado de otra manera si las circunstancias hubieran sido distintas.

“Él sabe que si las cosas hubieran sido al revés, Carlos Manzo estaría dando la cara por sus hijas”, afirmó.

JUAN MANZO DESCARTA BUSCAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

En medio de los señalamientos sobre una posible disputa política, Juan Manzo negó que sus declaraciones tengan como objetivo posicionarse para competir por la alcaldía de Uruapan en 2027.

“A mí no me interesa ser presidente municipal de Uruapan en la próxima contienda. No estoy buscando eso. Eso ya será decisión de los ciudadanos”, sostuvo.

Las diferencias entre ambos mantienen abierta una confrontación pública que involucra aspectos familiares, cuestionamientos sobre la seguridad en Uruapan y acusaciones sobre posibles intereses electorales.

DATOS CLAVE DEL ENFRENTAMIENTO

· Carlos Manzo: fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

· Juan Manzo: aseguró que su hermano y Grecia Quiroz vivieron juntos únicamente durante los últimos 15 días de su vida.

· Grecia Quiroz: rechazó los señalamientos y acusó a su cuñado de golpeteo político.

· Elecciones de 2027: son el centro de las acusaciones sobre una posible disputa por la participación política en Uruapan.

· Movimiento del Sombrero: fue objeto de críticas por parte de Juan Manzo, quien lo calificó como el “cártel del sombrero”.

Grecia Quiroz reacciona a vinculación de ‘El Brilloso’ por homicidio de Manzo: ‘Hay traiciones que se pagan con sangre’

Hasta el momento, las declaraciones expuestas corresponden a las versiones de Juan Manzo y Grecia Quiroz. Los señalamientos sobre presuntos intereses políticos y posibles vínculos con el homicidio deben distinguirse de los hechos que hayan sido acreditados por las autoridades competentes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asesinatos

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
INE: Hay vacantes

INE: Hay vacantes
NosotrAs: leer, enseñar y transformar desde la perspectiva de ellas

NosotrAs: leer, enseñar y transformar desde la perspectiva de ellas

La mandataria federal mexicana salió al paso de las críticas sobre el supuesto control del partido oficialista en la presidencia del Instituto Nacional Electoral.

Sheinbaum aclara que Taddei no llegó al INE por Morena, ‘fue elegida por sorteo’
La aerolínea confirmó la apertura de la ruta Ciudad de México-Saltillo, la cual contará con dos frecuencias diarias a partir del 18 de marzo de 2027.

Aeroméxico anuncia vuelo directo de CDMX a Saltillo; iniciará el 18 de marzo de 2027
Cada 28 de octubre, la parroquia de San Hipólito y San Casiano, en la Ciudad de México, recibe a miles de personas que acuden a venerar a San Judas Tadeo.

Parroquia de San Hipólito y San Casiano... ¿por qué se llena de fieles a San Judas Tadeo casa 28 de octubre?
Las noticias más importantes del 27 de octubre de 2026 en México

Las noticias más importantes del 27 de octubre de 2026 en México
El conductor de Es Show pateó un dron durante una transmisión en vivo y el aparato impactó en el rostro de su compañera. Multimedios aún no confirma si habrá despido.

¿Será despedido de Multimedios?... Ernesto Chavana patea un dron y le pega a conductora en la cara en Es Show (Video)
El brasileño pasó de ser intocable a convertirse en una posible venta de 150 millones de euros.

¿Se acabó el amor? El Real Madrid le pone precio a Vinícius Júnior