$!Intensifican búsqueda de Samuel Cardona, ambientalista desaparecido en NL

Monterrey, Nuevo León.- Tras la desaparición del ambientalista, Samuel Cardona Garza, integrantes del colectivo Un Río en el Río han iniciado una campaña para compartir su ficha de búsqueda en espera de localizarlo, ya que no se tienen noticias de su paradero desde el pasado 13 de octubre. Sam, como se le conoce fue visto, por última ocasión en la colonia Vista Hermosa.

El hombre tiene 34 años, es de nacionalidad mexicana, tiene el cabello negro, largo y ondulado, es de tez moreno claro, ojos café oscuro, nariz chata, boca medina, mide 1.80 metros de estatura, es de complexión delgada y como señas particulares tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo con una tortuga de colores y en el antebrazo derecho una nochebuena y un timón. Al momento de su desaparición, vestía una playera negra, pantalón caqui y tenis. Cualquier información comunicarse a los teléfonos 81 1990 34873 y 81 2020 4411.

A través de redes sociales, sus compañeros activistas han lanzado una fuerte campaña para su localización y también salieron a repartir su ficha de búsqueda entre la ciudadanía.