Jesús Corona Damián: quién es el alcalde de Cuautla que tiene una orden de aprehensión en sucontra

El nombre de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fuerzas federales mantienen operativos para ejecutar una orden de aprehensión en su contra. A través de una publicación en su cuenta de X, García Harfuch dio a conocer que fueron detenidos cuatro funcionarios públicos en el estado de Morelos, entre ellos Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla.

En el mismo mensaje, el titular de la SSPC señaló que continúan las acciones para localizar y cumplimentar la orden judicial contra Jesús Corona Damián. “Continúan las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús ‘N’, presidente municipal de Cuautla”, escribió el funcionario federal.

LA TRAYECTORIA POLÍTICA DE JESÚS CORONA DAMIÁN: DE MORENA AL PAN, PRI Y PRD Jesús Corona Damián ha ocupado en dos ocasiones la presidencia municipal de Cuautla. Su primer periodo como alcalde se desarrolló de 2019 a 2021, cuando llegó al cargo bajo las siglas de Morena. Posteriormente, buscó mantenerse en el gobierno municipal durante las elecciones de 2021, ahora respaldado por el Partido Acción Nacional y el Partido Humanista; sin embargo, fue derrotado por el candidato morenista Rodrigo Arredondo. En el proceso electoral de 2024 volvió a contender por la alcaldía de Cuautla, esta vez respaldado por la coalición integrada por el PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas. En esa elección obtuvo nuevamente el triunfo y asumió el cargo para el periodo 2025-2027.

HECHOS VIOLENTOS HAN MARCADO SU ENTORNO La carrera política de Corona Damián ha estado acompañada por diversos episodios que generaron atención pública y mediática. En septiembre de 2018, semanas antes de asumir por primera vez la presidencia municipal, su hermano Samuel fue detenido por el delito de secuestro. De acuerdo con los reportes, actualmente permanece en prisión. Durante el proceso electoral de 2024, el entonces candidato sobrevivió a un ataque armado ocurrido el 24 de marzo, cuando arribó a su casa de campaña. Según los reportes, los disparos impactaron la camioneta blindada en la que viajaba, sin lograr lesionarlo.

Meses después, el 28 de mayo, Ricardo Arizmendi, quien fungía como suplente de Corona Damián, fue asesinado mientras se encontraba en una tienda de abarrotes ubicada en la Plaza Comercial 12 de Octubre, en Cuautla. VIDEO CON ‘EL BARBAS’ DEL CÁRTEL DE SINALOA DE PIE A INVESTIGACIÓN DE LA FGR Uno de los hechos que colocó nuevamente al alcalde bajo escrutinio ocurrió el 19 de febrero de 2025, cuando comenzó a circular un video en el que aparece reunido con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por autoridades como presunto líder del Cártel de Sinaloa en la región de Morelos. De acuerdo con los señalamientos oficiales, “El Barbas” estaría relacionado con actividades de narcotráfico, secuestro y extorsión en la entidad.

En la grabación también aparecen otros funcionarios municipales, entre ellos Samuel Márquez, conocido como “El Mayor” y secretario del Ayuntamiento de Cuautla, así como Jorge Bazán Reyes, director de Mercados Municipales. Posteriormente, en mayo de 2025, el delegado de la Fiscalía General de la República en Morelos, Hugo Bello Ocampo, informó públicamente que la dependencia investigaba al menos a seis alcaldes del estado por presuntos vínculos delictivos. Entre ellos confirmó que se encontraba Jesús Corona Damián.

CICTLALÍ HERNÁNDEZ CORRE A JESÚS CORONA DAMIÁN DURANTE EVENTO DE CLAUDIA SHEINBAUM Otro momento que volvió a colocar al alcalde en la conversación pública ocurrió el 14 de mayo de 2025, durante una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Morelos. Ese día, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, pidió a Corona Damián retirarse de un evento oficial realizado en la antigua estación del ferrocarril de Cuautla, donde la mandataria federal encabezaría la instalación de los comités de Mujeres Tejedoras de la Patria. De acuerdo con versiones difundidas públicamente, Hernández le expresó al alcalde: “No estás invitado. Si no te retiras, la presidenta no llegará”.

FILTRACIONES SEÑALAN A JESÚS CORONA DAMIÁN COMO FUNCIONARIO VINCULADO CON ‘LOS ROJOS’ El nombre del alcalde también aparece mencionado en el sitio Narcopolíticos, una plataforma donde se exponen perfiles de funcionarios señalados por presuntos vínculos con grupos criminales. Asimismo, documentos atribuidos a la Secretaría de la Defensa Nacional y difundidos en la filtración conocida como Guacamaya Leaks refieren que Jesús Corona Damián habría sido identificado desde 2018 como un actor político con posibles nexos con organizaciones delictivas en Morelos.

Otro de los archivos filtrados señala presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como “Los Rojos”, identificado como una escisión del cártel de los Beltrán Leyva.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre el posible paradero del alcalde ni sobre los detalles específicos de la orden de aprehensión que buscan ejecutar en su contra.

Publicidad