Juez reconoce a hija de ‘Doña Carlota’ como propietaria de inmueble en Chalco tras conflicto por despojo

La resolución judicial corresponde al inmueble localizado en la calle Hacienda La Labor, manzana 18, lote 20-B, en la comunidad de Candelaria Tlapala. El fallo se conoce más de un año después del conflicto que derivó en la muerte de Esaú Márquez, de 51 años, y de su hijo Justin Márquez, de 19, además de las lesiones ocasionadas a un menor de edad.

Un juez de enjuiciamiento de Texcoco reconoció legalmente a Mariana Santana Alfaro, hija de Carlota “N”, como propietaria de una vivienda invadida en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco, Estado de México , y ordenó la restitución inmediata del inmueble.

MANTIENEN ABIERTOS PROCESOS PENALES CONTRA FAMILIARES DE DOÑA CARLOTA

A raíz del enfrentamiento, las autoridades judiciales mantienen abiertos dos procesos penales relacionados con los hechos: uno por la muerte de las dos personas y otro por la tentativa de homicidio.

En cuanto al delito de despojo, Víctor Eladio Torres recibió una sentencia de seis años de prisión y permanece en el Centro Penitenciario de Huitzilzingo, en Chalco.

Mientras tanto, Lourdes Yhoana “N” y Héctor Esaith “N”, madre e hijo, enfrentan un proceso penal por los delitos de despojo y robo a casa habitación. La mujer permanece recluida en el Centro Penitenciario de Texcoco, mientras que su hijo está interno en el penal de Chalco.

LA SEÑORA CARLOTA PERMANECE BAJO PRISIÓN DOMICILIARIA

Carlota “N”, de 74 años, cuenta actualmente con la medida cautelar de prisión domiciliaria debido a su edad y a padecimientos de salud, entre ellos diabetes e hipertensión.

La mujer había sido vinculada a proceso el 10 de abril de 2025 por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, después de que el 2 de abril de ese año disparara contra tres hombres, uno de ellos menor de edad. Dos de las víctimas murieron.

Sus abogados sostuvieron que Carlota actuó en respuesta a la presunta ocupación ilegal de una vivienda en Chalco.

Junto con ella fueron detenidos Eduardo “N” y Mariana “N”, señalados por su presunta participación en los hechos. Ambos permanecen bajo prisión preventiva.

CONFLICTO POR EL INMUEBLE SE VIRALIZÓ EN REDES SOCIALES

La agresión ocurrida en el inmueble fue captada por cámaras de seguridad y posteriormente las imágenes fueron difundidas ampliamente en redes sociales.

En el video se observa a Carlota llegar al domicilio a bordo de un automóvil gris, acompañada por personas señaladas como sus familiares. Posteriormente ocurrió la agresión a balazos contra los tres hombres.

El caso generó un proceso judicial en torno a la propiedad del inmueble y otro relacionado con las consecuencias penales del enfrentamiento.