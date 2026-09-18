Juez reconoce a hija de ‘Doña Carlota’ como propietaria de inmueble en Chalco tras conflicto por despojo

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    Juez reconoce a hija de ‘Doña Carlota’ como propietaria de inmueble en Chalco tras conflicto por despojo
    Mariana Santana Alfaro fue reconocida como propietaria del inmueble de Candelaria Tlapala, en Chalco, Estado de México.

Un juez de Texcoco reconoció a Mariana Santana Alfaro como propietaria del inmueble en Chalco y ordenó su restitución, mientras siguen procesos penales

Un juez de enjuiciamiento de Texcoco reconoció legalmente a Mariana Santana Alfaro, hija de Carlota “N”, como propietaria de una vivienda invadida en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco, Estado de México, y ordenó la restitución inmediata del inmueble.

La resolución judicial corresponde al inmueble localizado en la calle Hacienda La Labor, manzana 18, lote 20-B, en la comunidad de Candelaria Tlapala. El fallo se conoce más de un año después del conflicto que derivó en la muerte de Esaú Márquez, de 51 años, y de su hijo Justin Márquez, de 19, además de las lesiones ocasionadas a un menor de edad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-del-edomex-pide-hasta-140-anos-de-prision-para-carlota-mujer-acusada-de-doble-homicidio-en-chalco-DG19861064

MANTIENEN ABIERTOS PROCESOS PENALES CONTRA FAMILIARES DE DOÑA CARLOTA

A raíz del enfrentamiento, las autoridades judiciales mantienen abiertos dos procesos penales relacionados con los hechos: uno por la muerte de las dos personas y otro por la tentativa de homicidio.

En cuanto al delito de despojo, Víctor Eladio Torres recibió una sentencia de seis años de prisión y permanece en el Centro Penitenciario de Huitzilzingo, en Chalco.

Mientras tanto, Lourdes Yhoana “N” y Héctor Esaith “N”, madre e hijo, enfrentan un proceso penal por los delitos de despojo y robo a casa habitación. La mujer permanece recluida en el Centro Penitenciario de Texcoco, mientras que su hijo está interno en el penal de Chalco.

LA SEÑORA CARLOTA PERMANECE BAJO PRISIÓN DOMICILIARIA

Carlota “N”, de 74 años, cuenta actualmente con la medida cautelar de prisión domiciliaria debido a su edad y a padecimientos de salud, entre ellos diabetes e hipertensión.

La mujer había sido vinculada a proceso el 10 de abril de 2025 por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, después de que el 2 de abril de ese año disparara contra tres hombres, uno de ellos menor de edad. Dos de las víctimas murieron.

Sus abogados sostuvieron que Carlota actuó en respuesta a la presunta ocupación ilegal de una vivienda en Chalco.

Junto con ella fueron detenidos Eduardo “N” y Mariana “N”, señalados por su presunta participación en los hechos. Ambos permanecen bajo prisión preventiva.

CONFLICTO POR EL INMUEBLE SE VIRALIZÓ EN REDES SOCIALES

La agresión ocurrida en el inmueble fue captada por cámaras de seguridad y posteriormente las imágenes fueron difundidas ampliamente en redes sociales.

En el video se observa a Carlota llegar al domicilio a bordo de un automóvil gris, acompañada por personas señaladas como sus familiares. Posteriormente ocurrió la agresión a balazos contra los tres hombres.

El caso generó un proceso judicial en torno a la propiedad del inmueble y otro relacionado con las consecuencias penales del enfrentamiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dona-carlota-sale-de-prision-acusada-de-matar-a-invasores-seguira-proceso-en-casa-DJ19762045

CARLOTA SALIÓ DE PRISIÓN EN ABRIL DE 2026

El 1 de abril de 2026, Carlota salió del Centro de Reinserción Social de Chalco luego de que un juez del Estado de México modificara la medida cautelar que se le había impuesto.

A su salida, la mujer, entonces de 73 años, fue abordada por medios de comunicación y ofreció una breve declaración antes de retirarse del lugar.

“Fue un mal rato realmente, pero este lo tomo como una defensa personal”, dijo ante los reporteros.

Con la resolución más reciente, el inmueble ubicado en Candelaria Tlapala quedó legalmente reconocido como propiedad de Mariana Santana Alfaro, mientras continúan los procesos penales derivados del conflicto y de la agresión ocurrida en abril de 2025.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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