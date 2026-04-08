$!Fiscalía del Edomex pide hasta 140 años de prisión para Carlota, mujer acusada de doble homicidio en Chalco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EDOMEX) solicitó condenar a 140 años de prisión a Carlota “N”, por el homicidio a balazos de dos personas que presuntamente invadieron la vivienda de su hija en el municipio de Chalco. La pena solicitada corresponde a 70 años por cada víctima. Asimismo, la Fiscalía pidió una condena de 210 años de prisión para sus hijos Eduardo y Mariana, quienes también están imputados por el doble homicidio y por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de un menor de edad.

DEFENSA RECHAZA JUICIO ABREVIADO La defensa de Carlota “N”, quien actualmente se encuentra bajo arraigo domiciliario, rechazó la posibilidad de un juicio abreviado, procedimiento que implicaría aceptar culpabilidad a cambio de una reducción de la pena. En su lugar, solicitaron que se reconozca la actuación de la mujer y sus hijos como legítima defensa. Arturo Santana, hijo de la imputada, indicó que la estrategia legal se mantendrá en el juicio formal. “La defensa de mi madre y hermanos se mantendrá en el juicio formal porque cuenta con las pruebas suficientes para alegar y demostrar la actuación de los tres en legítima defensa”, señaló. También informó que la audiencia programada fue diferida y reprogramada para el 20 de abril, debido a la ausencia de la representación legal de una de las víctimas. FISCALÍA PRESENTARÁ PRUEBAS La Fiscalía mexiquense adelantó que presentará diversos elementos para sustentar la acusación; entre ellos hay 12 testimonios, seis estudios periciales, videos y fotografías de los hechos. Estas pruebas corresponden a los sucesos ocurridos el 1 de abril de 2025.

CARLOTA SALIÓ DE PRISIÓN PARA CONTINUAR PROCESO EN ARRAIGO DOMICILIARIO Carlota “N”, de 74 años, fue excarcelada para continuar su proceso bajo arraigo domiciliario. La medida fue concedida tras un amparo otorgado el 17 de marzo, considerando su edad y el deterioro en su estado de salud, derivado de padecimientos como diabetes e hipertensión. Para acceder a esta medida, se establecieron diversas condiciones: - Colocación de brazalete electrónico para monitoreo. - Garantía económica de 250 mil pesos. - Acreditar que no cuenta con pasaporte vigente. Supervisión del domicilio por parte del Centro de Medidas Cautelares del Estado de México.

DEFENSA ARGUMENTA QUE HOMICIDIOS FUERON EN DEFENSA PROPIA Arturo Santana indicó que la defensa buscará demostrar que los tres imputados actuaron en legítima defensa. Señaló que un video difundido de los hechos muestra que los primeros disparos habrían sido realizados por los presuntos invasores. “Fue un acto de defensa, porque el video describe por lo menos un primer disparo en contra de ellos; mis familiares repelen una agresión real, actual e inminente”, expresó. También mencionó que la sentencia de seis años de prisión contra Víctor “N”, quien se reconoció como invasor del inmueble, podría influir en la valoración del caso. Según explicó, “hay una confesión explícita de por medio, en la que está reconociendo su culpabilidad en la comisión del delito de despojo”. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA POR DESPOJO De acuerdo con la defensa, existían antecedentes de una denuncia presentada ante el Ministerio Público de Ixtapaluca por el presunto despojo del inmueble propiedad de Mariana. Señalaron que posteriormente se emitió un oficio para solicitar apoyo de la Policía Municipal de Chalco para recuperar la vivienda. Sin embargo, el familiar indicó que los elementos policiacos no brindaron acompañamiento al momento de acudir al inmueble. HECHOS OCURRIDOS EN 2025 Los hechos imputados ocurrieron el 1 de abril de 2025 en la Unidad Habitacional Exhacienda Guadalupe, ubicada en la comunidad de Candelaria Tlapala. En el lugar, Carlota “N” disparó contra personas que presuntamente invadían la vivienda de su hija, lo que derivó en la muerte de dos de ellas. El caso se volvió viral tras difundirse un video en el que se observa a la mujer accionando un arma de fuego durante el incidente.

SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS IMPUTADOS Mientras Carlota “N” continúa el proceso bajo arraigo domiciliario, sus hijos Eduardo y Mariana permanecen en prisión preventiva enfrentando cargos por homicidio y homicidio en grado de tentativa. La audiencia reprogramada para el 20 de abril será parte del proceso judicial en el que se determinará la responsabilidad penal de los tres imputados conforme avancen las etapas procesales. Con información de PROCESO

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