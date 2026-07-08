Ken Salazar ‘goza de inmunidad diplomática’, asegura la FGR ante investigacion por ‘El Mayo’

La Fiscalía General de la República (FGR), durante la conferencia sobre las investigaciones derivadas el secuestro y detención de Ismael ‘Mayo’ Zambada en julio de 2024, afirmaron que Ken Salazar, quien era embajador de Estados Unidos en México, habría mentido al rechazar que alguna agencia estadounidense hubiera participado. A lo que Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, explicó que la “columna vertebral del derecho internacional es la buena fe”, no como una conducta de naturaleza ética, sino como “una norma imperativa que tiene que prevalecer en todos los ámbitos de las relaciones internacionales”; por lo que el principio fue violado por el exembajador.

“La buena fe está claramente proyectada como una regla de observancia obligatoria en el contexto de las relaciones diplomáticas. Este principio fue claramente violentado por el embajador Ken Salazar, porque de acuerdo a la información que se está acopiando en la respectiva carpeta de investigación, su afirmación en el sentido que no hubo intervención de elemento alguno de agencias estadounidenses resulta falso de toda falsedad”, detalló Jiménez Vázquez. Sin embargo, los fiscales (entre ellos la titular de la FGR, Ernestina Godoy) coincidieron que Salazar no podrá ser llamado ni investigado por la inmunidad diplomática del derecho internacional.

Jiménez Vázquez explicó que los embajadores cuentan con inmunidad diplomática respecto de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, por lo que los embajadores “en el desempeño de su representación diplomática gozan de lo que se conoce técnicamente en derecho internacional como inmunidad diplomática, de tal manera que lo que ocurre en el desempeño de su función no puede ser investigado, perseguido o castigado”. Pero que no se pueda proceder legalmente, no implica atribuirle a Salazar participación en el operativo del FBI, solamente reprochar la presunta falsedad de sus declaraciones públicas. “De ninguna manera esto implica algún señalamiento o presunción de que al mentir el embajador Ken Salazar automáticamente estaba asumiendo la calidad de copartícipe o corresponsable en lo que ahora presumiblemente se está evidenciando como un operativo por parte del FBI. Lo que se le reprocha es que se condujo con falsedad y, en virtud de ello, violentó el marco regulatorio de la diplomacia internacional”, puntualizó el fiscal especializado de Control Competencial en conferencia.

VIOLACIONES GRAVES DE EU EN CASO ‘EL MAYO’ La FGR informó que indaga posibles delitos graves cometidos por autoridades de Estados Unidos en el traslado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio de 2024. Su titular, Ernestina Godoy, enfatizó que agosto de 2024 personal de la institución ministerial acudió a las oficinas del FBI en el Paso, Texas, pero no les permitieron realizar acciones pertinentes para una investigación adecuada. Godoy relató que la argumentación del entonces Embajador de EU en México, Ken Salazar, sobre que ninguna autoridad de su país habría participado en este traslado es distinta a la que se reveló en un actual reportaje, en donde presuntos integrantes del FBI reconocen como un éxito el operativo ejecutado en Sinaloa. “Es importante retomar que en agosto de 2024 personal de esta institución acudió a inspeccionar en oficinas del FBI en El Paso, Texas, los indicios encontrados en la misma, y posteriormente inspeccionaron el avión en el Aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México, en dicha diligencia no se permitió el acceso para realizar las acciones pertinentes de acuerdo a una investigación de este tipo, ni se proporcionó información requerida para los hechos. Ni se dejó tomar fotografías”, expresó Godoy en conferencia de prensa. “El FBI no proporcionó datos de identificación del piloto, solo señaló que este solicitó ser deportado inmediatamente a México, es de destacarse que en constancias autoridades de EU han dado datos falsos o imprecisos de identificación de este avión, en este contexto nos encontramos frente a una investigación muy compleja”. Godoy añadió que, de confirmarse dicha participación del FBI en el traslado de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, dijo que se confirmaría una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional y una mentira de un diplomático estadounidense. Recordó que el 23 de julio de 2024, las autoridades de México se enteraron de que Ovidio Guzmán, hijo del ‘El Chapo’ Guzmán y detenido en Estados Unidos, se incorporó a un programa de testigos protegidos. Dos días después, la Embajada de EU informó el cambio de medida cautelar sin consultar al Gobierno de México, y ese mismo día, se llevó a cabo la extracción de ‘El Mayo’.

EL AVIÓN UTILIZADO EN LA CAPTURA DE ‘EL MAYO’ La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha puesto en duda la información que EU compartió con el país, por lo que indicó a la dependencia a compartir la información sobre de la captura, luego que el FBI participara en una exposición de la aeronave Beechcraft King Air 200 que trasladó a ‘El Mayo’ y al hijo de ‘El Chapo’ Guzmán a Estados Unidos, pese a que negó la participación de alguna agencia estadounidense. “¿Quién miente?, ¿quién mintió, el embajador Ken Salazar?, primero, el haber mentido como embajador y segundo de participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo. El avión fue exhibido en el Museo del Aire War Eagles, en Santa Teresa, Nuevo México, como parte de una muestra sobre combate al crimen organizado. La participación del FBI contrasta con la explicación del entonces Embajador Ken Salazar, quien sostuvo después de la captura que Estados Unidos no aportó recursos, avión, piloto ni personal para realizar la operación en territorio mexicano. Por lo que, en caso de que se confirme que Salazar “mintió” al Gobierno de México, la Presidencia analizar´si se emprenden procesos donde se acuse la intervención del vecino país.

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