Indaga FGR violaciones graves de EU en caso ‘Mayo’

Ernestina Godoy, titular de la FGR, enfatizó que agosto de 2024 personal de la institución ministerial acudió a las oficinas de la FBI en el Paso, Texas, pero no les permitieron realizar acciones pertinentes para una investigación adecuada.

Tras acusar que el Gobierno de Estados Unidos se ha negado a dar información o ha brindado datos falsos al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que indaga posibles delitos graves cometidos por autoridades de ese país en el traslado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio de 2024.

Godoy relató que la argumentación del entonces Embajador de EU en México, Ken Salazar, sobre que ninguna autoridad de su país habría participado en este traslado es distinta a la que se reveló en un actual reportaje, en donde presuntos integrantes del FBI reconocen como un éxito el operativo ejecutado en Sinaloa.

“Es importante retomar que en agosto de 2024 personal de esta institución acudió a inspeccionar en oficinas del FBI en El Paso, Texas, los indicios encontrados en la misma, y posteriormente inspeccionaron el avión en el Aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México, en dicha diligencia no se permitió el acceso para realizar las acciones pertinentes de acuerdo a una investigación de este tipo, ni se proporcionó información requerida para los hechos. Ni se dejó tomar fotografías”, expresó Godoy en conferencia de prensa.

“El FBI no proporcionó datos de identificación del piloto, solo señaló que este solicitó ser deportado inmediatamente a México, es de destacarse que en constancias autoridades de EU han dado datos falsos o imprecisos de identificación de este avión, en este contexto nos encontramos frente a una investigación muy compleja”.

Godoy añadió que, de confirmarse dicha participación del FBI en el traslado de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, dijo que se confirmaría una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional y una mentira de un diplomático estadounidense.

Recordó que el 23 de julio de 2024, las autoridades de México se enteraron que Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán y detenido en Estados Unidos, se incorporó a un programa de testigos protegidos.

Dos días después, la Embajada de EU informó el cambio de medida cautelar sin consultar al Gobierno de México, y ese mismo día, se llevó a cabo la extracción del “Mayo”.