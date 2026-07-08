FGR dice que México entregó a EU a piloto que transportó a ‘El Mayo’; “No era nuestro avión”: Ken Salazar

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el piloto que transportó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada y a Joaquín Guzmán López (hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera y parte de Los Chapitos) de México a Estados Unidos, que derivó en su detención, fue deportado a México, detenido por portar un arma de fuego y posteriormente entregado de nueva cuenta a las autoridades estadounidenses. David Boone De la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, señaló que el piloto fue deportado a Estados Unidos, luego que de fuera detenido en México por portación de armas; pese a su relevancia en la operación que culminó en la captura de los integrantes el Cártel de Sinaloa y que fue plenamente identificado mediante peritajes, su identidad permanece reservada, así como que se encuentra bajo custodia.

“El piloto fue deportado, siguió operando cometiendo delitos en México, fue detenido por portación de armas, y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al Gobierno de Estados Unidos”, detalló el funcionario de la FGR. Boone no informó si interrogaron al piloto para conocer detalles sobre la presunta operación de agentes estadounidenses en México.

KEN SALAZAR RESPONDE A SHEINBAUM A través de sus redes sociales, Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, mencionó que en su momento, junto al fiscal Merrick Garlan, comunicó de las detenciones de Zambada y Guzmán López “La presidenta Claudia Sheinbaum ha preguntado: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responder con claridad: El fiscal general Merrick Garland y yo comunicamos al gobierno mexicano, tanto en nuestras declaraciones públicas como el 25 y 26 de julio de 2024, las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán; ”Comunicamos al gobierno mexicano que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación. La verdad es la verdad”, escribió el exfuncionario de la administración del presidente de EU, Joe Biden.

El exembajador aprovechó con el fin de promocionar su próximo libro “Borderlands: My Fight for an Inclusive America”, en el cual aborda dicho tema en el capítulo “La puerta se cierra (The Door Closes)” Así como que abordó la urgencia de crear la Nueva Alianza Norteamericana que enfrente los desafíos económicos, de seguridad y climáticos en la región de América el Norte. “Borderlands trata sobre la urgencia de crear una Nueva Alianza Norteamericana que aborde los desafíos económicos, de seguridad y climáticos de Norteamérica. Es un mensaje que espero sea adoptado por los pueblos de Estados Unidos, México y Canadá”, aclaró.

VIOLACIONES GRAVES DE EU EN CASO ‘EL MAYO’ La FGR informó que indaga posibles delitos graves cometidos por autoridades de Estados Unidos en el traslado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio de 2024. Su titular, Ernestina Godoy, enfatizó que agosto de 2024 personal de la institución ministerial acudió a las oficinas del FBI en el Paso, Texas, pero no les permitieron realizar acciones pertinentes para una investigación adecuada. Godoy relató que la argumentación del entonces Embajador de EU en México, Ken Salazar, sobre que ninguna autoridad de su país habría participado en este traslado es distinta a la que se reveló en un actual reportaje, en donde presuntos integrantes del FBI reconocen como un éxito el operativo ejecutado en Sinaloa. “Es importante retomar que en agosto de 2024 personal de esta institución acudió a inspeccionar en oficinas del FBI en El Paso, Texas, los indicios encontrados en la misma, y posteriormente inspeccionaron el avión en el Aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México, en dicha diligencia no se permitió el acceso para realizar las acciones pertinentes de acuerdo a una investigación de este tipo, ni se proporcionó información requerida para los hechos. Ni se dejó tomar fotografías”, expresó Godoy en conferencia de prensa.

“El FBI no proporcionó datos de identificación del piloto, solo señaló que este solicitó ser deportado inmediatamente a México, es de destacarse que en constancias autoridades de EU han dado datos falsos o imprecisos de identificación de este avión, en este contexto nos encontramos frente a una investigación muy compleja”. Godoy añadió que, de confirmarse dicha participación del FBI en el traslado de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, dijo que se confirmaría una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional y una mentira de un diplomático estadounidense. Recordó que el 23 de julio de 2024, las autoridades de México se enteraron de que Ovidio Guzmán, hijo del ‘El Chapo’ Guzmán y detenido en Estados Unidos, se incorporó a un programa de testigos protegidos. Dos días después, la Embajada de EU informó el cambio de medida cautelar sin consultar al Gobierno de México, y ese mismo día, se llevó a cabo la extracción de ‘El Mayo’.

EL AVIÓN UTILIZADO EN LA CAPTURA DE ‘EL MAYO’ La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha puesto en duda la información que EU compartió con el país, por lo que indicó a la dependencia a compartir la información sobre de la captura, luego que el FBI participara en una exposición de la aeronave Beechcraft King Air 200 que trasladó a ‘El Mayo’ y al hijo de ‘El Chapo’ Guzmán a Estados Unidos, pese a que negó la participación de alguna agencia estadounidense. “¿Quién miente?, ¿quién mintió, el embajador Ken Salazar?, primero, el haber mentido como embajador y segundo de participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo.

El avión fue exhibido en el Museo del Aire War Eagles, en Santa Teresa, Nuevo México, como parte de una muestra sobre combate al crimen organizado. La participación del FBI contrasta con la explicación del entonces Embajador Ken Salazar, quien sostuvo después de la captura que Estados Unidos no aportó recursos, avión, piloto ni personal para realizar la operación en territorio mexicano. Por lo que, en caso de que se confirme que Salazar “mintió” al Gobierno de México, la Presidencia analizar´si se emprenden procesos donde se acuse la intervención del vecino país. (Con información de El Universal y Reforma)

Publicidad