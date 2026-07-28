La Marina y la FGR rescatan a 3 personas secuestradas en Boca del Río y Veracruz

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    La Marina y la FGR rescatan a 3 personas secuestradas en Boca del Río y Veracruz
    Gabinete de Seguridad informa logros de cateos en Veracruz Vanguardia

Dos de las personas privadas de su libertad tenían fichas de búsqueda a nivel nacional

El 28 de julio se reportó que las autoridades, tras una serie de incautamientos en inmuebles, lograron rescatar a tres personas secuestradas en Veracruz.

En un comunicado oficial del Gabinete de Seguridad, se informó que los cateos se realizaron en 10 inmuebles, dentro de las demarcaciones de Boca del Río y del municipio de Veracruz. Las autoridades argumentaron que las indagatorias en dichas residencias se derivaron de una investigación correspondiente a las privaciones de libertad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-hay-paz-la-gente-se-adapto-a-la-violencia-sinaloa-a-un-ano-del-secuestro-de-el-mayo-MK22398985

El operativo estuvo conformado por elementos de la Secretaría de Marina (Marina), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Las tres personas fueron liberadas de un inmueble ubicado en la colonia Ricardo Flores Magón, en el municipio de Veracruz. Dos de los secuestrados ya contaban con una ficha de búsqueda a nivel nacional. Se estima que la tercera persona es un caso más reciente.

Los cateos dejaron siete equipos de telefonía celular asegurados, además de dos sobres con tarjetas SIM, una báscula gramera, una funda para arma de fuego con porta cargadores, diversos cartuchos útiles y documentación diversa.

Con la información recabada se obtuvieron de un Juez de Control las órdenes de cateo correspondientes, las cuales fueron cumplimentadas de manera coordinada’ esclareció el comunicado de las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/opinion/inseguridad-y-la-persistente-realidad-en-mexico-MB22459432

Las víctimas fueron resguardadas y se les brindó apoyo médico y psicológico. Hasta el momento, no se ha detallado la razón del secuestro ni más información sobre los secuestradores.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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