La Marina y la FGR rescatan a 3 personas secuestradas en Boca del Río y Veracruz

El 28 de julio se reportó que las autoridades, tras una serie de incautamientos en inmuebles, lograron rescatar a tres personas secuestradas en Veracruz. En un comunicado oficial del Gabinete de Seguridad, se informó que los cateos se realizaron en 10 inmuebles, dentro de las demarcaciones de Boca del Río y del municipio de Veracruz. Las autoridades argumentaron que las indagatorias en dichas residencias se derivaron de una investigación correspondiente a las privaciones de libertad.

El operativo estuvo conformado por elementos de la Secretaría de Marina (Marina), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Las tres personas fueron liberadas de un inmueble ubicado en la colonia Ricardo Flores Magón, en el municipio de Veracruz. Dos de los secuestrados ya contaban con una ficha de búsqueda a nivel nacional. Se estima que la tercera persona es un caso más reciente. Los cateos dejaron siete equipos de telefonía celular asegurados, además de dos sobres con tarjetas SIM, una báscula gramera, una funda para arma de fuego con porta cargadores, diversos cartuchos útiles y documentación diversa. ‘Con la información recabada se obtuvieron de un Juez de Control las órdenes de cateo correspondientes, las cuales fueron cumplimentadas de manera coordinada’ esclareció el comunicado de las autoridades.

Las víctimas fueron resguardadas y se les brindó apoyo médico y psicológico. Hasta el momento, no se ha detallado la razón del secuestro ni más información sobre los secuestradores.

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