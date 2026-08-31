La Sofom, Préstamo Feliz enfrenta once denuncias penales por presunto fraude de más de 2 mil 500 mdp

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    La Sofom, Préstamo Feliz enfrenta once denuncias penales por presunto fraude de más de 2 mil 500 mdp
    Fernando García Sada (izq.), uno de los socios de Préstamo Feliz, fue liberado por un juez. Su padre Eduardo García Alanís (der.) fue vinculado a proceso. EL UNIVERSAL

La fiscalía de Nuevo León informó que existen 11 denuncias contra Préstamo Feliz y dos carpetas ya fueron judicializadas

La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) Préstamo Feliz enfrenta actualmente un concurso mercantil, procedimientos judiciales y demandas de acreedores ante el presunto incumplimiento del pago de capital e intereses a inversionistas y acreedores por un monto global superior a los 2 mil 500 millones de pesos.

Sergio Elizondo, identificado como uno de los directivos de esta financiera, ya fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva, igual que Eduardo García Alanís, padre de Fernando García Sada, otro de los socios, quien fue liberado por un juez.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niegan-jubilados-de-cfe-y-pemex-tener-pensiones-doradas-MG23168040

El tema llegó al Congreso de la Unión, donde el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Humberto Suárez Flores, presentó ante la Comisión Permanente un exhorto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para vigilar la operación de varias sociedades financieras dedicadas a préstamos, ante irregularidades detectadas y la afectación al patrimonio de miles de familias en diversos estados, sobre todo del norte del país.

El exhorto plantea fortalecer la supervisión y verificación sobre las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), en especial en respecto a las medidas que legalmente correspondan para proteger los derechos de las personas afectadas e informar sobre las reclamaciones recibidas, así como las acciones previstas para prevenir nuevas afectaciones.

Destacan las denuncias en Nuevo León del caso de Préstamos Felices en 15 Minutos, SOFOM, E.N.R., conocida como Préstamo Feliz, que dejó de ser un asunto local, porque el reclamo, que surgió en el Congreso de Nuevo León, se convirtió en una exigencia formal en el Senado de la República para que las instituciones federales respondan por el daño patrimonial que enfrentan miles de familias.

La fiscalía de Nuevo León informó que existen 11 denuncias contra Préstamo Feliz y dos carpetas ya fueron judicializadas.

Ambas involucran un monto reclamado por las víctimas de cerca de 2 mil 500 millones de pesos.

El documento promovido por el senador Suárez Flores argumenta que las cifras dan cuenta del impacto social del asunto, aunado a señalamientos sobre posibles afectados residentes en Estados Unidos, principalmente personas jubiladas y pensionadas que habrían comprometido los ahorros de años de trabajo, con pérdidas multimillonarias.

La Sofom, dedicada al otorgamiento de créditos mediante esquemas de descuento o cargo a cuentas de nómina, fue declarada en concurso mercantil en abril de 2026 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, dentro del expediente 6701/2025-I, procedimiento que abrió una etapa de conciliación de 185 días naturales y que mantiene medidas precautorias sobre los bienes y recursos de la empresa.

El planteamiento advierte que no se trata únicamente del reclamo ante la justicia del estado de Nuevo León, sino de que las instituciones federales garanticen que no se concrete ninguna operación que deje sin esperanza de recuperación a los afectados y que se elimine el riesgo de que un caso de esta naturaleza se repita.

El exhorto señala que “la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que encabeza Ángel Cabrera Mendoza, deberá mantenerse atenta al expediente e informar al Congreso sobre las acciones de inspección y vigilancia respecto de la sociedad y de BanFeliz, S.A.P.I. de C.V., el banco vinculado al mismo grupo empresarial, sobre el cual se ha difundido un posible cambio de control a favor de Grupo Klu”.

Ante este escenario, el senador del Partido Verde pide a las autoridades verifiquen la capacidad financiera, solvencia, experiencia, integridad, honorabilidad e idoneidad de quienes pretendan adquirir o ejercer directa o indirectamente el control de la institución, así como el origen lícito de los recursos utilizados.

Sostiene que la preocupación es que la situación patrimonial de una empresa sometida a concurso mercantil no agrave las posibles pérdidas de quienes tienen recursos o derechos reconocidos frente a ella.

El senador Suárez pidió que las autoridades garanticen que queden a salvo recursos para cubrir los adeudos que existen con inversionistas y acreedores si existe algún interés de adquirir la Sofom.

”Porque si no, entonces parece una estrategia legal para quitarse la responsabilidad de encima y complicar cualquier posibilidad de recuperación de ese dinero de los acreedores”.

Igualmente cuestionó cómo se ha permitido que existan estas Sofomes sin control alguno.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Fraudes

Localizaciones


Nuevo León

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Este domingo, familiares de personas desaparecidas salieron a las calles a exigir justicia.

Coahuila: Sin rastro del 70% de los desaparecidos del 2000 a la fecha
México tiene como meta colocarse entre las 10 mejores economías del planeta, sin embargo, sigue retrocediendo en materia de competitividad.

Retrocede México siete lugares en top de competitividad
Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros

Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros
Cole dijo que “Estados Unidos continuará buscando la recuperación de activos vinculados a sus actividades de corrupción”.

Afirma la DEA que Estados Unidos continuará buscando activos de García Luna vinculados a corrupción
La propuesta plantea difundir información que permita reconocer señales de alerta relacionadas con la salud mental durante el embarazo y el posparto.

Congreso de Coahuila pone foco en salud mental durante embarazo y posparto
El sector privado hace un llamado para que el Gobierno considere las condiciones económicas que imperan.

Pide IP presupuesto realista para 2027 ante menor dinamismo económico
Aunque los enjuagues bucales cosméticos y terapéuticos son comunes en la rutina diaria, los especialistas recomiendan no abusar de los antisépticos para no alterar la flora bacteriana de la boca.

¿El enjuague bucal es malo para la salud oral?
El lunes 31 de agosto marca el arranque oficial del ciclo escolar Secretaría de Educación Pública (SEP) 2026-2027, una fecha que miles de familias esperan con emoción y también con cierta preocupación.

Evita el caos escolar: Consejos para sobrevivir al inicio de clases 2026-2027 sin estrés