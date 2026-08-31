La Sofom, Préstamo Feliz enfrenta once denuncias penales por presunto fraude de más de 2 mil 500 mdp

Sergio Elizondo, identificado como uno de los directivos de esta financiera, ya fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva, igual que Eduardo García Alanís, padre de Fernando García Sada, otro de los socios, quien fue liberado por un juez.

La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) Préstamo Feliz enfrenta actualmente un concurso mercantil, procedimientos judiciales y demandas de acreedores ante el presunto incumplimiento del pago de capital e intereses a inversionistas y acreedores por un monto global superior a los 2 mil 500 millones de pesos.

El tema llegó al Congreso de la Unión, donde el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Humberto Suárez Flores, presentó ante la Comisión Permanente un exhorto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para vigilar la operación de varias sociedades financieras dedicadas a préstamos, ante irregularidades detectadas y la afectación al patrimonio de miles de familias en diversos estados, sobre todo del norte del país.

El exhorto plantea fortalecer la supervisión y verificación sobre las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), en especial en respecto a las medidas que legalmente correspondan para proteger los derechos de las personas afectadas e informar sobre las reclamaciones recibidas, así como las acciones previstas para prevenir nuevas afectaciones.

Destacan las denuncias en Nuevo León del caso de Préstamos Felices en 15 Minutos, SOFOM, E.N.R., conocida como Préstamo Feliz, que dejó de ser un asunto local, porque el reclamo, que surgió en el Congreso de Nuevo León, se convirtió en una exigencia formal en el Senado de la República para que las instituciones federales respondan por el daño patrimonial que enfrentan miles de familias.

La fiscalía de Nuevo León informó que existen 11 denuncias contra Préstamo Feliz y dos carpetas ya fueron judicializadas.

Ambas involucran un monto reclamado por las víctimas de cerca de 2 mil 500 millones de pesos.

El documento promovido por el senador Suárez Flores argumenta que las cifras dan cuenta del impacto social del asunto, aunado a señalamientos sobre posibles afectados residentes en Estados Unidos, principalmente personas jubiladas y pensionadas que habrían comprometido los ahorros de años de trabajo, con pérdidas multimillonarias.

La Sofom, dedicada al otorgamiento de créditos mediante esquemas de descuento o cargo a cuentas de nómina, fue declarada en concurso mercantil en abril de 2026 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, dentro del expediente 6701/2025-I, procedimiento que abrió una etapa de conciliación de 185 días naturales y que mantiene medidas precautorias sobre los bienes y recursos de la empresa.

El planteamiento advierte que no se trata únicamente del reclamo ante la justicia del estado de Nuevo León, sino de que las instituciones federales garanticen que no se concrete ninguna operación que deje sin esperanza de recuperación a los afectados y que se elimine el riesgo de que un caso de esta naturaleza se repita.

El exhorto señala que “la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que encabeza Ángel Cabrera Mendoza, deberá mantenerse atenta al expediente e informar al Congreso sobre las acciones de inspección y vigilancia respecto de la sociedad y de BanFeliz, S.A.P.I. de C.V., el banco vinculado al mismo grupo empresarial, sobre el cual se ha difundido un posible cambio de control a favor de Grupo Klu”.

Ante este escenario, el senador del Partido Verde pide a las autoridades verifiquen la capacidad financiera, solvencia, experiencia, integridad, honorabilidad e idoneidad de quienes pretendan adquirir o ejercer directa o indirectamente el control de la institución, así como el origen lícito de los recursos utilizados.

Sostiene que la preocupación es que la situación patrimonial de una empresa sometida a concurso mercantil no agrave las posibles pérdidas de quienes tienen recursos o derechos reconocidos frente a ella.

El senador Suárez pidió que las autoridades garanticen que queden a salvo recursos para cubrir los adeudos que existen con inversionistas y acreedores si existe algún interés de adquirir la Sofom.

”Porque si no, entonces parece una estrategia legal para quitarse la responsabilidad de encima y complicar cualquier posibilidad de recuperación de ese dinero de los acreedores”.

Igualmente cuestionó cómo se ha permitido que existan estas Sofomes sin control alguno.