La sombra de la deuda externa... ¿México en la misma liga que Brasil?

México
/ 19 enero 2026
    La sombra de la deuda externa... ¿México en la misma liga que Brasil?
    El arranque de 2026 ha encendido alertas en el panorama económico regional. De acuerdo con el más reciente informe del Banco Mundial, México ha acelerado su endeudamiento externo hasta colocarse prácticamente al nivel de Brasil. VANGUARDIA/ARCHIVO

La deuda externa de México se dispara en 2026 y se acerca a la de Brasil. Banco Mundial advierte riesgos por intereses y dependencia de bonos

El endeudamiento externo de México alcanzó los 591,255 millones de dólares, una cifra que lo coloca peligrosamente cerca de los 605,464 millones que adeuda Brasil, la mayor economía de América Latina. La diferencia entre ambos países se ha reducido de forma acelerada en los últimos meses.

Este acercamiento no es solo contable. Para analistas internacionales, representa un giro en la percepción de riesgo sobre la economía mexicana, especialmente en un contexto de tasas de interés globales elevadas y presiones fiscales internas.

La Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Abraham Amador Zamora, enfrenta el reto de equilibrar la confianza de los mercados con el creciente costo financiero de la deuda, que comienza a pesar cada vez más en el presupuesto público.

QUIÉNES SON LOS DUEÑOS DE LA DEUDA MEXICANA

A diferencia de Brasil, cuya deuda tiene mayor presencia de banca comercial, México depende en gran medida de los mercados financieros internacionales. Según el informe citado por Forbes, el 85 % de la deuda externa mexicana está en manos de tenedores privados de bonos.

El resto del endeudamiento se distribuye de la siguiente forma:• Banco Mundial 5 %• Banco Interamericano de Desarrollo 5 %• Banca comercial 4 %• Países acreedores 1 % con Francia y 0.4 % con Alemania

Esta estructura expone a México a una mayor volatilidad financiera, ya que cualquier ajuste en las tasas internacionales impacta directamente en el costo del servicio de la deuda.

POR QUÉ EL BANCO MUNDIAL ALERTA QUE MÉXICO NO ESTÁ FUERA DE RIESGO

Aunque las autoridades han refinanciado pasivos y aprovechado ventanas de liquidez, el Banco Mundial advierte que la acumulación de deuda continúa. Indermit Gill, economista en jefe del organismo, señaló que los países en desarrollo no deben asumir que la crisis financiera ha quedado atrás.

El principal foco rojo es el pago de intereses. México y Brasil encabezan la región en este rubro. En lo que va del periodo, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha destinado 15,100 millones de dólares únicamente al servicio de intereses.

Esta cifra supera incluso a Brasil, donde el gobierno de Lula da Silva ha pagado alrededor de 11,500 millones de dólares, lo que refuerza la advertencia sobre el peso creciente del costo financiero.

¿ES SOSTENIBLE EL RITMO DE ENDEUDAMIENTO EN 2026?

La discusión se intensificó tras las recientes operaciones de la SHCP. El 5 de enero de 2026, México solicitó 9,000 millones de dólares adicionales en los mercados internacionales, marcando un récord de colocación por tercer año consecutivo.

Días después, se sumaron 4,750 millones de euros vinculados a objetivos sostenibles. Hacienda sostiene que estas emisiones permiten anticipar financiamiento y ganar flexibilidad presupuestaria.

Sin embargo, el Banco Mundial insiste en que el verdadero reto no es acceder a los mercados, sino ordenar las finanzas internas antes de que el costo de la deuda limite el crecimiento y la inversión social.

MÉXICO VS BRASIL: UNA COMPARACIÓN INQUIETANTE

Aunque México es la treceava economía mundial y Brasil ocupa el onceavo lugar, ambos países comparten una presión financiera similar. En el caso mexicano, la creciente dependencia de bonos extranjeros contrasta con el discurso de reducción previa del endeudamiento.

Los expertos coinciden en un punto: México mantiene la confianza de los inversionistas, pero el precio de esa confianza se refleja en intereses cada vez más altos que restan recursos a infraestructura y programas sociales.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA DEUDA EXTERNA

• México y Brasil concentran los mayores pagos de intereses en América Latina

• Más del 80 % de la deuda mexicana depende de mercados privados

• El costo financiero ya supera varios presupuestos sociales clave

• El margen de maniobra existe, pero no es permanente

