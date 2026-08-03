Informará la UNAM mañana sobre proceso y fecha de nuevo examen

CDMX.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informará el martes 4 de agosto sobre el proceso y fecha del nuevo examen de control que realizará a aspirantes de licenciatura tras anomalías y presuntos fraudes en la prueba en línea.

“El Rector Lomelí Vanegas solicitó que mañana, martes 4 de agosto, se publique y difunda en los medios oficiales de la UNAM la información sobre las fechas y sedes del examen de control, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante”, detalló la UNAM en un comunicado.