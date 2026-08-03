Informará la UNAM mañana sobre proceso y fecha de nuevo examen

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    El nuevo examen de control se realizará a aspirantes de licenciatura tras anomalías y presuntos fraudes en la prueba en línea. Cuartoscuro
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El Rector Lomelí Vanegas solicitó que el martes se publique y difunda en medios oficiales las fechas y sedes del examen de control

CDMX.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informará el martes 4 de agosto sobre el proceso y fecha del nuevo examen de control que realizará a aspirantes de licenciatura tras anomalías y presuntos fraudes en la prueba en línea.

“El Rector Lomelí Vanegas solicitó que mañana, martes 4 de agosto, se publique y difunda en los medios oficiales de la UNAM la información sobre las fechas y sedes del examen de control, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante”, detalló la UNAM en un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-4t-sera-juez-y-parte-de-regla-para-medios-asegura-colosio-DG22606207

El nuevo examen de control será aplicado para los aspirantes que fueron seleccionados luego de la prueba en línea, y para quienes aunque fueron rechazados, obtuvieron un puntaje similar o mayor que el requerido del 2021 al 2025.

INICIO DE CLASES PARA NUEVO INGRESO

Asimismo, tras reunirse con los directores y directoras de Facultades y Escuelas, el Rector Lomelí instruyó procurar el inicio de clases para las personas de primer ingreso el próximo 31 de agosto.

Ante ello, pidió fortalecer y agilizar los mecanismos administrativos para la entrega de documentos y la inscripción de los alumnos de primer ingreso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ve-monreal-problematico-la-licencia-de-diputados-debido-a-eleccion-de-2027-GG22605113

En tanto, retrasó el inicio de clases para el próximo 17 de agosto para los alumnos que ya cursan estudios de licenciatura en la UNAM.

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