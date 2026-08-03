Informará la UNAM mañana sobre proceso y fecha de nuevo examen
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El Rector Lomelí Vanegas solicitó que el martes se publique y difunda en medios oficiales las fechas y sedes del examen de control
CDMX.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informará el martes 4 de agosto sobre el proceso y fecha del nuevo examen de control que realizará a aspirantes de licenciatura tras anomalías y presuntos fraudes en la prueba en línea.
“El Rector Lomelí Vanegas solicitó que mañana, martes 4 de agosto, se publique y difunda en los medios oficiales de la UNAM la información sobre las fechas y sedes del examen de control, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante”, detalló la UNAM en un comunicado.
El nuevo examen de control será aplicado para los aspirantes que fueron seleccionados luego de la prueba en línea, y para quienes aunque fueron rechazados, obtuvieron un puntaje similar o mayor que el requerido del 2021 al 2025.
INICIO DE CLASES PARA NUEVO INGRESO
Asimismo, tras reunirse con los directores y directoras de Facultades y Escuelas, el Rector Lomelí instruyó procurar el inicio de clases para las personas de primer ingreso el próximo 31 de agosto.
Ante ello, pidió fortalecer y agilizar los mecanismos administrativos para la entrega de documentos y la inscripción de los alumnos de primer ingreso.
En tanto, retrasó el inicio de clases para el próximo 17 de agosto para los alumnos que ya cursan estudios de licenciatura en la UNAM.