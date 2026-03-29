Lamenta Episcopado Mexicano impedimento de celebrar misa en Santo Sepulcro de Jerusalén por guerra

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México
/ 29 marzo 2026
    Lamenta Episcopado Mexicano impedimento de celebrar misa en Santo Sepulcro de Jerusalén por guerra
    La CEM condenó el uso de la religión como justificación del conflicto bélico en Medio Oriente. AP

La Policía de Israel impidió al Patriarca Latino de Jerusalén celebrar la Misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó que por el conflicto bélico en Medio Oriente la policía israelí haya impedido al Patriarca Latino de Jerusalén celebrar la Misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, y reprobó el uso de la religión como justificación del conflicto.

En un comunicado signado por los obispos Ramón Castro Castro y Héctor M. Pérez Villarreal, expresó su “profundo dolor y unión” con el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa, ante lo que llamó un “hecho que hiere la libertad religiosa y la sensibilidad de millones de fieles en el mundo en el inicio de la Semana Santa”.

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“Nos unimos al llamado urgente a detener la violencia, rechazar el uso de la religión como justificación del conflicto y reconocer en todo ser humano a un hermano”, indicó.

La Iglesia católica afirmó que desde la realidad de México, donde la fe trabaja activamente por la construcción de la paz, del diálogo y de la reconciliación, este acontecimiento “nos interpela y nos impulsa a renovar nuestro compromiso por una cultura del encuentro”.

”Creemos firmemente que la paz no se construye desde la imposición o la violencia, sino desde el respeto, la justicia, el diálogo y la fraternidad”, apuntó.

El Episcopado retomó las enseñanzas de Cristo, quien “nos enseña desde la cruz el camino del amor que vence toda violencia”. En ese sentido, pidió unión para que cesen los enfrentamientos y se atienda con caridad a quienes sufren las consecuencias de la guerra.

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