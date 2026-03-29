Aseguran 347 explosivos artesanales y armas en operativos en cuatro municipios de Sinaloa

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/ 29 marzo 2026
    Aseguran 347 explosivos artesanales y armas en operativos en cuatro municipios de Sinaloa
    Las autoridades estatales señalaron que lo asegurado quedó a disposición de las instancias correspondientes. ESPECIAL
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En acciones paralelas en Culiacán, Concordia y Escuinapa aseguraron cartuchos, cargadores, drogas, radios y una camioneta con reporte de robo

CULIACÁN, SIN.- En diversos operativos desplegados por fuerzas federales en cuatro municipios de Sinaloa, se aseguraron 347 artefactos explosivos artesanales, además de armas, cargadores, radios de comunicación, drogas y cuatro costales con alimentos presuntamente destinados a grupos delictivos, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Como parte de los recorridos, personal militar que realizaba reconocimientos terrestres en la zona serrana de La Tuna, en el municipio de Badiraguato, localizó un campamento improvisado atribuido a grupos de la delincuencia organizada.

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En el sitio, se encontraron varias cajas con 347 artefactos explosivos artesanales de color azul, por lo que una célula especializada del Ejército procedió a deshabilitarlos en zonas abiertas y alejadas de centros poblados, como medida preventiva.

En otra acción, durante labores de vigilancia en la colonia Los Laureles, en Culiacán, elementos del Ejército detectaron a una persona que, al notar su presencia, abandonó una mochila y huyó. Al revisar el contenido, se localizaron cinco cargadores, 150 cartuchos, dos bolsas con 235 gramos de una hierba verde con características de mariguana y una pipa para consumir cristal.

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De manera similar, en el poblado de Las Iguanas, municipio de Concordia, un civil que portaba una mochila la dejó abandonada al observar a un grupo de militares. En la inspección, se aseguraron 214 cartuchos útiles calibre 5.56x45 y 489 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros.

En un recorrido terrestre en el poblado de Roblito, municipio de Escuinapa, los militares observaron que dos personas que viajaban en una camioneta Nissan descendieron de la unidad y huyeron hacia el monte. Al revisar el vehículo —una Nissan blanca de redilas con reporte de robo— se encontró un arma automática, seis cargadores, 171 cartuchos útiles, siete baterías para radios de comunicación, un par de botas tácticas y cuatro costales con alimentos.

Las autoridades estatales señalaron que lo asegurado quedó a disposición de las instancias correspondientes, mientras continúan los operativos en distintas zonas del estado.

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