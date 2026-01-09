Le dan 51 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, en Nuevo León

Por haber ocasionado la muerte de su pareja sentimental, un hombre fue sentenciado a 51 años de prisión, en Nuevo León.

Un juez de control dictó sentencia condenatoria en contra de Miguel Gregorio “N”, de 27 años de edad, por los delitos de feminicidio, violencia familiar y lesiones.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del resultado de la audiencia de juicio oral penal con sentencia condenatoria en contra del sujeto por hechos ocurridos en octubre de 2024 en una vivienda en Cadereyta Jiménez.

La sentencia es de 51 años y tres días de prisión recluido en un Centro de Readaptación Social estatal con pago de 4 mil cuotas, multa por delitos cometidos y el pago por reparación de daño en términos de ley por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

Los sucesos ocurrieron el 4 de octubre de 2024 en el domicilio de la calle Lomas de San Agustín en Cadereyta en donde el hombre vivía con su pareja sentimental, una mujer, de 25 años, de identidad protegida con las iniciales V.E.M.

El sujeto provisto con un arma blanda tipo cuchillo le infirió múltiples lesiones a la víctimas en diversas regiones anatómicas, hasta causarle la muerte.

El hombre ya tenía antecedentes por violencia familiar con dos registros ocurridos en enero de 2023 y julio de 2024.

Por la relación de confianza que el acusado mantenía con la víctima que era su pareja, antecedentes de violencia familiar reiterada y lesiones infamantes, constituyen razones de género para calificar como un feminicidios los hechos.