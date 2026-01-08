Veta Samuel García presupuesto 2026 de NL; dice estar dispuesto a negociar

México
/ 8 enero 2026
    Veta Samuel García presupuesto 2026 de NL; dice estar dispuesto a negociar
    García pidió a los diputados locales que analicen las justificaciones del veto. FOTO: CUARTOSCURO

El gobernador de Nuevo León acusa que el paquete no garantiza fondos suficientes para proyectos como las obras del Metro

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, vetó el paquete fiscal que el Congreso local aprobó para el 2026. Aseguró que la medida es “en buena onda” y que está dispuesto a dialogar para lograr un acuerdo.

“Me vi obligado, no es chiflazón, capricho, es buena onda”, sostuvo durante un evento de entrega de camiones, donde confirmó que el veto ya fue firmado.

Después, el mandatario detalló que lo que aprobaron las bancadas del PRI, PAN y PRD provocaría un desastre para Nuevo León, ya que no se garantizan fondos suficientes para programas sociales, el Metro y otros proyectos.

“Yo la verdad quiero jalar este año con el Congreso (...) Tenemos un Mundial encima, no queremos pelear, la gente lo que menos quiere es que otra vez vean pleito, la gente nos quiere ver jalar”.

El mandatario estatal apostó a que el Congreso local analice la justificación del veto y, en consecuencia, aplique cambios en caso de que sean necesario, mientras no generen una afectación.

“Claro que le pueden mover, pero no a datos sustanciales que generen broncas”, indicó.

Temas


Presupuesto
finanzas

Localizaciones


Nuevo León

Personajes


Samuel García

