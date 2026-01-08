$!Caen siete generadores de violencia en dos operativos en Montemorelos, Nuevo León

Elementos de Fuerza Civil, Guardia Nacional y la Sedena lograron la detención de siete hombres considerados como generadores de violencia en dos operativos ejecutados en Montemorelos, Nuevo León.

La primera intervención se realizó en la colonia del Maestro en donde se desplegó un operativo para buscar a los probables infractores que viajaban a bordo de un automóvil.

En el cruce de las calles Abasolo y Cuauhtémoc, los efectivos localizaron una unidad con las características de descripción que traían por lo que le dieron alcance y ordenaron que detuviera su marcha.

Los ocupantes intentaron escapar, pero les dieron alcance y se identificaron como Armando “N”, de 44 años y Alberto “N”, de 43. Entre sus traían dos armas cortas abastecidas con 29 balas, una radiofrecuencia, 51 envoltorios con una sustancia sólida blanca similar a la cocaína en piedra, 20 con hierba verde y seca con las características de la marihuana y mil 800 pesos en efectivo.