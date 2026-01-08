Caen siete generadores de violencia en dos operativos en Montemorelos, Nuevo León

    Caen siete generadores de violencia en dos operativos en Montemorelos, Nuevo León
    Autoridades federales y estatales realizaron dos operativos de seguridad en Montemorelos. Fotos: cortesía

Elementos de Fuerza Civil, Guardia Nacional y Sedena arrestaron a siete hombres en distintos puntos de Montemorelos, a quienes se les aseguraron armas y drogas

Elementos de Fuerza Civil, Guardia Nacional y la Sedena lograron la detención de siete hombres considerados como generadores de violencia en dos operativos ejecutados en Montemorelos, Nuevo León.

La primera intervención se realizó en la colonia del Maestro en donde se desplegó un operativo para buscar a los probables infractores que viajaban a bordo de un automóvil.

En el cruce de las calles Abasolo y Cuauhtémoc, los efectivos localizaron una unidad con las características de descripción que traían por lo que le dieron alcance y ordenaron que detuviera su marcha.

Los ocupantes intentaron escapar, pero les dieron alcance y se identificaron como Armando “N”, de 44 años y Alberto “N”, de 43. Entre sus traían dos armas cortas abastecidas con 29 balas, una radiofrecuencia, 51 envoltorios con una sustancia sólida blanca similar a la cocaína en piedra, 20 con hierba verde y seca con las características de la marihuana y mil 800 pesos en efectivo.

$!Caen siete generadores de violencia en dos operativos en Montemorelos, Nuevo León

Luego, en el fraccionamiento El Cedro, los agentes acudieron a la calle El Laurel y El Fresno al exterior de un domicilio en donde localizaron a un grupo de presuntos delincuentes los cuales estaban armados.

Los uniformados lograron que los sospechosos depusieran sus armas. Los sujetos se identificaron como Jaziel “N”, de 26 años de edad; Juan “N”, de 33 años; Fernando “N”, de 30; Edson “N”, de 27 años y José “N”, de 21 años.

$!Caen siete generadores de violencia en dos operativos en Montemorelos, Nuevo León

Les aseguraron dos armas cortas abastecidas, un arma corta con cinco balas, dos armas largas abastecidas, dos chalecos balísticos, 35 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana y 88 dosis de una sustancia sólida granulada parecida al cristal.

$!Caen siete generadores de violencia en dos operativos en Montemorelos, Nuevo León

Las autoridades ya buscaban a los hombres por su presunta participación en un grupo delictivo con presencia nacional e internacional.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

